»Demokratische« Energie

Stephanie Keith/REUTERS Mit Stacheldraht Profit absichern: Protest gegen die Dakota Access Pipeline nahe der Reservation der Standing Rock (Backwater Bridge, 27.11.2016)

Das Erschrecken über die »Rückkehr des Krieges nach Europa« macht nicht nur aus »Klimaschützern« des »grünen« Ministerienpersonals eifrige Verfechter einer Sicherheitspolitik, die Energie in eine Waffe verwandelt. Auch ihre US-Freunde sind »grüne« Bellizisten. So Peter Dykstra, altgedienter CNN-Reporter und heute »Umweltjournalist«. In seinem Blog­artikel »Pipeline Politics« vom 27. Februar zollte er »Westeuropa und insbesondere Deutschland Anerkennung dafür, dass sie bereit sind, den Verlust einer wichtigen Quelle für billige Energie in Kauf zu nehmen«. Dykstra dankte für »die Abschaltung der neuen Nord Stream 2 durch Deutschland«. Als »Vergeltungsmaßnahme des Westens gegen Putins Kohlenstoffreich« weise der Beschluss »vielleicht hohe Selbstschädigung« auf, trüge jedoch dazu bei, »zwei Tyrannen auszuhungern: Putin und den Klimawandel«.

Im Gegenzug nährt solche Selbstschädigung, die noch durch das von den USA geforderte Embargo aller Öl- und Gaslieferungen aus Russland gesteigert würde, die Wirtschaftsmacht Washingtons. In dieser Entwicklung kommt den Inlandspipelines der USA eine erhöhte Bedeutung zu, die laut dem US-Blog Cleantechnica.com »ganz Amerika durchziehen wie Arterien, die die US-Wirtschaft am Leben halten«.

Dem stellt sich die Klimagerechtigkeitskampagne nordamerikanischer indigener Nationen entgegen, die am 22. Februar, dem Weltwassertag, erneut öffentlich für das Aus der Dakota Access Pipeline (DAPL) eintrat. Die indigene »NDN Collective Climate Justice Campaign« legte einen vernichtenden Bericht über die seit Jahren hart umkämpfte DAPL vor und fordert mit der detaillierten Analyse US-Präsident Joseph Biden auf, die von seinem Vorgänger Donald Trump 2017 rechtswidrig in Betrieb gesetzte Rohölpipeline umgehend stillzulegen.

Der rund 200seitige Bericht ist ein wissenschaftliches Plädoyer dafür, den Missouri River als längsten Trinkwasserspender der USA vor einer Havarie der DAPL zu schützen, die das Flussbett im Gebiet der Standing Rock Sioux in den US-Bundesstaaten North und South Dakota ungesichert unterläuft. Beim Abfassen ihres Berichts stützten sich die Klimaschützer auf umfassende Gerichtsdokumente, Verträge, Regierungsdokumente, Gutachten, Medienberichte und Protokolle von Anhörungen im US-Kongress, die den Werdegang der Baugenehmigung und die Aktivitäten der seit 2016 von den Standing Rock Sioux angeführten indigenen Widerstands- und Klimaschutzbewegung dokumentieren.

Das mit »Fehlerhafte Infrastruktur und die Auswirkungen der Dakota Access Pipeline« überschriebene Papier stellt die erste gründliche Analyse des DAPL-Bauprozesses dar. Der von Experten des Ingenieurswesens erstellte Bericht lege detailliert dar, »wie unsicher die Dakota Access Pipeline technisch ist und warum es dem gesamten DAPL-Prozess an Integrität durch ein ordentliches Genehmigungsverfahren« mangele, so die Verfasser. Belegt würden damit »die Dimension und die Details der Verschwörung zwischen dem United States Army Corps of Engineers (USACE) und den Betreibern von DAPL« sowie »das Ausmaß der Rücksichtslosigkeit« bei der Durchsetzung des Projekts, »zu der beide Parteien im Namen des Profits bereit waren«.

Das USACE ist als Pionierkorps des Heeres der Vereinigten Staaten eine eigene Truppengattung und die zentral zuständige Genehmigungsbehörde der USA für alle Bauwerke von strategischer Bedeutung. Betreiber der DAPL ist der texanische Konzern Energy Transfer Partners (ETP), der über ein Netzwerk von mehr als 100.000 Kilometern Rohrleitungen für Erd- und Flüssiggas (LNG) und 10.000 Kilometer Erdölpipelines verfügt. In Lake Charles (Louisiana) betreibt ETP ein Terminal für den LNG-Export. Der dortige Hafen ist über einen Tiefwasserkanal mit dem Golf von Mexiko verbunden und mit Seeschiffen erreichbar.

Biden hatte im Wahlkampf Nachhaltigkeit im Umgang mit fossilen Brennstoffen und einen Umbau der Wirtschaft mit Augenmerk auf den Schutz von Klima und Umwelt versprochen. Demgemäß hatte er zu Beginn seiner Amtszeit die von Trump erteilte Genehmigung der Erweiterung der Keystone-XL-Pipeline (KXL) von Kanada nach Texas widerrufen. Daran anknüpfend erhöhten die indigenen Pipelinegegner den Druck, auch das DAPL-Projekt stillzulegen, das trotz aller Einwände und Gerichtsbeschlüsse ungehindert weiter in Betrieb ist.

Doch auch wenn der anfangs erwähnte Bericht den rechtswidrigen Bau und die Gefährlichkeit der DAPL klar belegt, stehen die Zeichen schlecht für seine Beendigung durch eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung. Seit Öl und Gas für USA und NATO zur Kriegswaffe geworden sind, werden die »Arterien« der US-Wirtschaft zum landesweiten Transport fossiler Brennstoffe in die Exporthäfen zum strategischen Faktor. Das zeigt das erneute Ringen um die Wiederaufnahme der vom kanadischen Konzern TC Energy seit 2008 geplanten Erweiterung der Keystone-XL-Pipeline. Auf dem Weg zur US-Energiekonferenz »CERA Week« Anfang März machte Jason Kenney, Premierminister der kanadischen Provinz Alberta, einen neuen Vorstoß für den Ausbau, um »das mit dem Blut von Ukrainern getränkte russische Konfliktöl durch jährlich 840.000 Barrel demokratischer Energie« zu ersetzen, wie Kenney auf Fox Business prahlte. Wohlgemerkt, durch den schmutzigsten fossilen Brennstoff der Welt, das durch Fracking zu fördernde kanadische Teersandöl, das möglichst bald über die Raffinerien an der texanischen Golfküste nach Europa geliefert werden soll.