Heil: Geflüchtete in Arbeitsmarkt integrieren

Berlin. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) rechnet damit, dass viele der aus der Ukraine geflüchteten Menschen länger in Deutschland bleiben werden. »Wir müssen realistisch sein: Die Zerstörung und die Länge des Krieges sind nicht vollständig absehbar«, sagte Heil am Mittwoch im ARD-»Morgenmagazin«. »Viele werden länger hier bleiben.« Das zeigten auch die Erfahrungen aus vorherigen Fluchtbewegungen – und deshalb müsse diesen Menschen eine längerfristige Perspektive auf dem Arbeitsmarkt eröffnet werden. Konkret sprach Heil etwa die Anerkennung von Qualifikationen an. (dpa/jW)