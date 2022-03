Güterzüge zwischen Russland und Finnland fahren wieder

Moskau. Russland und Finnland haben am Mittwoch ihren Bahngüterverkehr wieder aufgenommen. Die staatlichen russischen Eisenbahnen RZD brachten einen Zug nach Finnland, wie die Agentur Interfax in Moskau meldete. Auch die finnische Eisenbahngesellschaft VR bestätigte in Helsinki die Wiederaufnahme. Der Verkehr sei am 27. März wegen britischer Sanktionen gegen RZD eingestellt worden, teilte VR mit. Mittlerweile sei geklärt, dass diese sich nicht auf das VR-Geschäft mit Russland erstreckten. (dpa/jW)