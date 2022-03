Waffenruhe im Jemen und »Friedensgespräche« in Riad

Riad. In Saudi-Arabien haben am Mittwoch einwöchige »Friedensgespräche« zum Krieg im Jemen begonnen. Zuvor hatte Riad eine Waffenruhe für den islamischen Fastenmonat Ramadan angekündigt. Die Ansarollah, die im Jemen gegen eine Militärkoalition unter saudischer Führung kämpfen, nehmen an dem Treffen unter der Schirmherrschaft des Golfkooperationsrates in Riad nicht teil. Sie hatten bereits am Wochenende eine dreitägige Waffenruhe ausgerufen und einen »dauerhaften« Waffenstillstand angeboten. Dafür müsse Saudi-Arabien jedoch »die Belagerung beenden und seine Angriffe auf den Jemen ein für allemal einstellen«. (AFP/jW)