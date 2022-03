Misstrauen auf allen Seiten

Alexander Ermochenko/REUTERS Aufräumarbeiten in Donezk: Mutmaßlich durch ukrainischen Beschuss zerstörtes Wohngebäude (30.3.2022)

In der Ukraine werden die Angriffe nach vermeintlichen Fortschritten bei einer erneuten Verhandlungsrunde zwischen der ukrainischen und russischen Delegation fortgesetzt. Moskau relativierte am Mittwoch die durchaus positiven Äußerungen des russischen Verhandlungsführers Wladimir Medinski vom Dienstag. Der hatte in Istanbul von »substantiellen Gesprächen« berichtet und erklärt, die »klaren« Vorschläge der Ukraine für ein Abkommen würden »sehr bald geprüft und dem Präsidenten« vorgelegt. Der Sprecher von Wladimir Putin, Dmitri Peskow, erklärte nun, es habe keinen »Durchbruch« bei den Verhandlungen gegeben. Peskow bezeichnete es jedoch als »positiv«, dass die ukrainische Seite »endlich damit begonnen hat, ihre Vorschläge konkret zu formulieren und schriftlich festzuhalten«.

Kiew und seine Verbündeten zeigten sich zudem nicht überzeugt von der russischen Ankündigung, die Kampfhandlungen nahe der Hauptstadt Kiew und der Stadt Tschernigiw zu reduzieren. Der Gouverneur der Region Tschernigiw meldete, dass die Stadt »die ganze Nacht bombardiert« worden sei. Auch die nahegelegene Stadt Nischyn wurde demnach angegriffen. »In den letzten 24 Stunden haben die Russen 30mal bewohnte Viertel und zivile Infrastruktur in der Region Kiew bombardiert«, sagte der Gouverneur der Region, Olexander Pawljuk. Am stärksten betroffen sei der Vorort Irpin, der nach ukrainischen Angaben am Montag von den russischen Truppen »befreit« worden war. Pentagonsprecher John Kirby sagte, es sei bislang nur zu beobachten, dass sich »eine sehr kleine Zahl« russischer Truppen nördlich von Kiew wegbewege. »Wir glauben, dass es sich um eine Repositionierung handelt, nicht um einen Abzug, und dass wir alle vorbereitet sein sollten, eine größere Offensive gegen andere Teile der Ukraine zu erwarten.«

Unterdessen hieß es aus der Hauptstadt der »Volksrepublik« Donezk, dass rund 700 öffentliche Infrastruktureinrichtungen in den vergangenen drei Wochen durch ukrainischen Beschuss beschädigt und zerstört worden seien. »Dazu gehören Schulen, Kindergärten und Wohngebäude«, erklärte der Leiter der Stadtverwaltung, Alexej Kulemsin, am Mittwoch gegenüber dem Sender Rossija 24. Von ukrainischer Seite würden alle Arten »von schweren Artilleriewaffen eingesetzt, um Wohnviertel zu beschießen«, fügte er hinzu. Am Mittwoch seien zwei Schulen und zwei Kindergärten beschossen worden. Das russische Militär zerstörte nach eigenen Angaben mit Raketen zwei Munitionslager in der teilweise unter ukrainischer Kontrolle stehenden Region Donezk. Insgesamt seien binnen 24 Stunden 64 militärische Objekte der Ukraine zerstört worden. Angaben über das Kampfgeschehen sind nicht unabhängig überprüfbar.

Kirby kündigte weiter an, dass die US-Streitkräfte weitere Kampfflugzeuge, Transportmaschinen und Soldaten nach Osteuropa bringen. Eine Einheit von rund 200 Marineinfanteristen aus den USA sei nach einem Manöver in Norwegen nach Litauen verlegt worden, zudem kämen aus den USA zehn Kampfflugzeuge und »ein paar« Transportmaschinen mit rund 200 dazugehörigen Soldaten nach Osteuropa. Großbritannien will an diesem Donnerstag eine Geberkonferenz abhalten, um noch mehr Waffen an die Ukraine zu liefern.