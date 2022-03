Moskau und Beijing rücken zusammen

Ricardo Moraes/REUTERS Wang (l.) und Lawrow während eines BRICS-Außenministertreffens am 26. Juli 2019 in Rio de Janeiro

Moskau und Beijing haben ihre enge Partnerschaft bekräftigt. Das erklärten beide Seiten am Mittwoch nach einem Treffen des russischen Außenministers Sergej Lawrow und seines chinesischen Amtskollegen Wang Yi in Tunxi in der ostchinesischen Provinz Anhui. Es war das erste Mal seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor knapp fünf Wochen, dass Lawrow die Volksrepublik besuchte.

In einer von Russland verbreiteten Erklärung heißt es, beide Länder wollten ihre »außenpolitische Koordinierung weiter vertiefen« und das »gemeinsame Vorgehen ausweiten«. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitierte Wang mit den Worten: »Der Wunsch beider Seiten, die bilateralen Beziehungen auszubauen, ist stärker geworden, und das Vertrauen in die Entwicklung der Zusammenarbeit in allen Bereichen ist gewachsen.«

Gleichzeitig betonten die beiden Minister laut gemeinsamer Erklärung, die aktuelle internationale Situation sei »schwierig«. Der Krieg in der Ukraine habe komplexe historische Wurzeln und Gründe, erklärte Wang laut TASS. Er sei nicht nur das Ergebnis eines anhaltenden Sicherheitskonflikts, der in Europa seit langem geschwelt habe. »Dies ist auch die Folge einer Mentalität des Kalten Krieges und der Blockkonfrontation.« China unterstütze Russland und die Ukraine dabei, in den Friedensverhandlungen so schnell wie möglich Ergebnisse zu erzielen, um eine große humanitäre Katastrophe zu verhindern. Langfristig müsse aus der Krise allerdings gelernt und die »legitimen Sicherheitsinteressen aller Beteiligten« beachtet werden, erklärte Wang weiter.

Dementsprechend setzten Moskau und Beijing auf das Ideal einer multipolaren Welt und einer Demokratisierung des Systems internationaler Beziehungen, erklärte Wang. Lawrow stimmte mit ein: »Wir werden uns gemeinsam mit Ihnen und anderen Gleichgesinnten auf eine multipolare, gerechte und demokratische Weltordnung zubewegen.«