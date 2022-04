»Der Staat will uns diskreditieren«

Linkes Zentrum »Lilo Hermann« Ziel von Repression: Linkes Zentrum im Stuttgarter Stadtteil Heslach

Im linken Stuttgarter Zentrum »Lilo Herrmann« hat die Polizei die Räumlichkeiten am Dienstag vergangener Woche durchsucht. Was gab die Polizei für einen Grund an?

Sie durchsuchte ab sechs Uhr morgens sieben Wohnungen in Stuttgart, Tübingen und Villingen-Schwenningen, darunter auch ein WG-Zimmer in unserem Zentrum. Das richtete sich alles gegen linke Aktivistinnen und Aktivisten und war zeitlich sowie organisatorisch aufeinander abgestimmt. Das verwundert insofern, als dass es sich um zwei völlig unterschiedliche Tatvorwürfe handelt. Einem Teil der Stuttgarter Betroffenen werfen die Behörden die Teilnahme an der sogenannten Krawallnacht im Juni 2020 vor. Die war in erster Linie eine spontane Reaktion auf die massiven rassistischen Polizeikontrollen am Eckensee in Stuttgart. Die anderen Betroffenen sollen an einer Spontandemonstration gegen einen Nazikader im Herbst 2020 am Bodensee beteiligt gewesen sein.

Wie lief die Hausdurchsuchung genau ab?

Unser Zentrum wurde gestürmt. Durch die massive Gewaltanwendung entstand dabei ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Durchsucht wurde letztlich nur das eine Zimmer. Die Gaststätte, die Veranstaltungsräume und auch die unterschiedlichen Büros lies die Polizei in Ruhe. Ebenfalls am frühen Morgen besetzten martialisch auftretende Polizeikräfte relevante Punkte im Stuttgarter Stadtteil Heslach, in dem sich unser Zentrum befindet. Noch bis in den Mittag hinein war eine erhöhte Polizeipräsenz spürbar. Sowohl das Vorgehen als auch die massive Präsenz im Stadtteil lassen sich nur als gezielte Machtdemonstration deuten.

Es ist nicht die erste Razzia in Ihren Räumlichkeiten. Vermuten Sie eine Strategie dahinter?

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Stuttgarter Polizei jede sich bietende Gelegenheit nutzt, um uns ans Bein zu pinkeln. Auch nach der jüngsten Durchsuchung wird versucht, mit einer verkürzten Pressemitteilung eine Stimmung gegen links zu schüren. Das repressive Vorgehen hier im Südwesten hat Tradition, ist sicherlich aber auch eine Reaktion auf die nicht ganz unerfolgreichen Kämpfe der vergangenen Jahre, zum Beispiel gegen organisierte Faschisten. Dem Staat geht es darum, Orte wie unser Zentrum zu diskreditieren und zu schwächen.

Wer trifft sich im »Lilo Herrmann«, und für welche Politik steht es?

Unser Zentrum besteht seit mittlerweile über zehn Jahren. Neben festen Mieterinnen und Mietern, wie einer Geflüchtetenselbstorganisation oder der Gewerkschaftsjugend von Verdi, treffen sich in unseren Räumen unterschiedliche linke Zusammenschlüsse. Zum Beispiel das Antifatreffen oder die offene Initiative gegen Krieg und Militarisierung. Auch kulturelle Veranstaltungen spielen eine wichtige Rolle. Als politisches Projekt wollen wir Infrastruktur für die linke Bewegung schaffen. Wir wollen darüber hinaus Brücken bauen zwischen unterschiedlichen linken Strömungen, aber auch zwischen Bewegungsaktivismus und Aktiven im Betrieb. Damit stärken wir den Kampf für eine bessere Welt jenseits kapitalistischer Ausbeutung und Unterdrückung.

Mit welchen Mitteln wehren Sie sich gegen die polizeiliche Kriminalisierung?

Was jetzt nötig ist: zusammenstehen gegen die Angriffe, die Betroffenen unterstützen. Schon am Abend nach der Durchsuchung gab es eine Kundgebung mit knapp 200 Teilnehmenden in Stuttgart. Auch in Tübingen und Hamburg gingen Menschen auf die Straße. Was die Stimmungsmache gegen unser Zentrum angeht, mache ich mir wenig Sorgen. Das »Lilo« ist integraler Bestandteil der Linken in Stuttgart, im Viertel verankert und Anlaufstelle für viele Menschen – aus politischer, aber auch sozialer Motivation. Daran ändert auch die Polizei nichts.