Weiterhin Beute

Nacho Boullosa/ZUMA Wire/IMAGO Gewerkschaften und Sozialinitiativen, der linke Flügel der Regierungsallianz und die radikale Linke waren gegen das Abkommen

Die Abhängigkeit Argentiniens vom Internationalen Währungsfonds (IWF) geht in eine Verlängerung mit unabsehbarem Ausgang. Zum Wochenende gab das IWF-Direktorium grünes Licht für ein neues Schuldenabkommen, in dessen Rahmen das krisengeschüttelte Land Verbindlichkeiten in Höhe von 44 Milliarden Dollar (rund 40 Milliarden Euro) begleichen soll. Ein Kredit von 9,7 Milliarden Dollar wird dabei sofort ausgezahlt mit dem erklärten Ziel, die öffentlichen Finanzen zu stabilisieren und den Abbau der Inflation voranzutreiben. Der Segen des Währungsfonds galt nur mehr als Formsache, nachdem schon Mitte März die beiden Kammern des Argentinischen Nationalkongresses mit jeweils klarer Mehrheit, aber begleitet von Straßenprotesten in der Hauptstadt Buenos Aires, für den Deal gestimmt hatten.

Das vor knapp vier Wochen nach monatelangen Verhandlungen zwischen IWF und der Mitte-links-Regierung von Alberto Fernández präsentierte sogenannte Hilfspaket löst ein 2018 unter dem damaligen Präsidenten, Mauricio Macri, beschlossenes Kreditprogramm im Umfang von 57 Milliarden Dollar ab, von denen zirka 80 Prozent ausgeschüttet wurden. Die Übereinkunft war die mit Abstand kostspieligste ihrer Art in der Historie des Währungsfonds und scheiterte auf ganzer Linie. Von der Summe hätten allein in diesem Jahr etwa 17 Milliarden Dollar getilgt werden müssen. Weil neben anderen Krisenfaktoren die Landeswährung Peso immer mehr an Wert einbüßte und ausländische Investoren ausblieben, konnten die Vorgaben schon im August 2019 nicht mehr erfüllt werden. Daraufhin kündigte die 2019 neu gewählte peronistische Regierung den Kontrakt im Juli 2020.

Der südamerikanische Staat blickt auf eine lange Rezessionsphase zurück – noch befeuert durch die Coronapandemie –, kämpft mit einer extrem hohen Teuerungsrate von über 50 Prozent im vergangenen Jahr und einer Armutsquote von rund 40 Prozent. Nachdem die Wirtschaft 2021 mit einem Plus von über zehn Prozent wieder Fahrt aufgenommen hatte, drohen angesichts des Ukraine-Krieges allerdings neue Verwerfungen. Nach Äußerungen von IWF-Chefin Kristalina Georgiewa gehört Argentinien zu den Ländern, die gestiegene Preise für Rohstoffe, Energie und Lebensmittel als Folge der Ukraine-Krieges und der westlichen Sanktionen gegen Moskau besonders schwer zu spüren bekommen. Insofern sei das Programm mit »außergewöhnlich hohen Risiken« behaftet, und es solle eine Anpassung frühzeitig geprüft werden.

Womöglich auch wegen dieser Ungewissheiten halten sich die Auflagen, die die Regierung zu erfüllen hat, in Grenzen. Im Mittelpunkt des 22. IWF-Programms für Argentinien stehen die schrittweise Senkung des Haushaltsdefizits von drei Prozent im Vorjahr auf 0,9 Prozent im Jahr 2024, das Abschmelzen der Inflation sowie eine Kürzung der Energiesubventionen für private Haushalte. Erst ab dem Jahr 2026 muss Argentinien mit der Rückzahlung der Schulden beginnen, bis dahin werden lediglich Zinsen fällig. Die vergleichsweise sanfte Gangart dürfte aber mehr noch mit den zweifelhaften Umständen zu tun haben, unter denen das Vorgängerabkommen zustande gekommen war. Im Dezember räumte man beim IWF ein, dass gravierende Fehlentscheidungen und äußerst fragwürdige politische Interventionen zur Bewilligung des Rekordkredits geführt hatten. Im speziellen soll bei dem Deal der ehemalige US-Präsident Donald Trump seine Finger im Spiel gehabt haben. Das Kalkül, damit die Wiederwahl des Rechtsliberalen Macri zu sichern, mit dessen Familie er seit Jahrzehnten Geschäfte macht, ging indes nicht auf.

Ob und, wenn ja, wie die Vereinbarung dem seit Ende 2019 amtierenden Fernández das Regieren leichter macht, bleibt abzuwarten. Er rühmte sich nach Abschluss der Verhandlungen damit, dass die sonst üblichen Härten der sogenannten IWF-Strukturanpassung, also schwerwiegende Eingriffe in die Sozial- und Wirtschaftspolitik vermieden worden seien. In Reihen von Gewerkschaften und Sozialinitiativen gibt man darauf nichts. Mit zum Teil heftigen Protesten hatten sie zuletzt immer wieder auf eine Aufkündigung aller Abhängigkeiten vom IWF gepocht. Auch der linke Flügel der Regierungsallianz um Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner setzte sich für eine Zahlungseinstellung und einen konfrontativen Kurs gegenüber der globalen Finanzinstitution ein. Im Senat votierte die radikale Linke gegen das Abkommen. Ohne die Zustimmung der Neoliberalen um Expräsident Macri wäre es durchgefallen.