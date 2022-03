VdK: Schutzmaßnahmen verlängern!

Thilo Schmuelgen/REUTERS Etwa 300.000 Neuinfektionen (Dunkelziffer nicht mitgerechnet) pro Tag, aber die Schutzmaßnahmen sollen fallen

Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, kritisierte die Coronapolitik der Bundesregierung am Dienstag in aller Schärfe:

Die Coronapolitik der Bundesregierung ist fahrlässig: Angesichts der hohen Infektionszahlen fordert der VdK, dringend grundlegende Coronaschutzmaßnahmen wie die Maskenpflicht in Geschäften bundesweit über den 2. ­April hinaus zu verlängern. Viele Menschen mit einer chronischen Krankheit, einer Behinderung, aber auch ältere Menschen haben Angst, angesichts von aktuell bis zu 300.000 Neuinfektionen pro Tag sich mit Corona anzustecken. Ihr Schutz muss oberste Priorität haben. Statt dessen ist nun durch das geänderte Infektionsschutzgesetz und die sogenannte Hotspotregelung Chaos programmiert. Diese Regelung droht zudem vor Gericht aufgehoben zu werden. Die Regierung wiederholt damit Fehler der Vergangenheit, aus denen sie längst hätte lernen müssen. Für verheerend hält der VdK zudem, dass es ab Juni 2022 keine kostenlosen Schnelltests mehr geben soll. (…)

Sevim Dagdelen, Obfrau der Bundestagsfraktion von Die Linke im Auswärtigen Ausschuss und Sprecherin für Internationale Politik und Abrüstung, erklärte am Dienstag anlässlich der Vorstellung des Amnesty-Reports 2021/22:

Die Bundesregierung muss den Menschenrechtsbericht von Amnesty International ernst nehmen und alle Waffenexporte an Saudi-Arabien und alle weiteren am Jemenkrieg beteiligten Länder stoppen. Die Ampelregierung muss endlich ein umfassendes Waffenembargo gegen Saudi-Arabien verhängen und in der Praxis umsetzen. Dazu gehört auch ein Stopp von Sammelausfuhren über Drittländer wie Frankreich für Kampfjets vom Typ Eurofighter. Es ist ein Skandal, dass alle weiteren Länder der von Saudi-Arabien angeführten Jemenkriegsallianz weiter von deutschen Rüstungsschmieden aufgerüstet werden können. (…)

Zum 77. Jahrestag der Selbstbefreiung des Konzentrationslagers Buchenwald, derer zwischen dem 5. und 12. April gedacht wird, teilte die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora am Dienstag mit:

Während in den letzten beiden Jahren durch die Pandemie das Gedenken an die Befreiung der Lager im wesentlichen nur im digitalen Raum stattfinden konnte, werden in diesem Jahr 15 ehemalige Häftlinge aus Deutschland, Kanada, Frankreich, Israel, Polen, Rumänien, Schweiz, Ungarn und USA anreisen. Jedoch nicht alle ehemaligen Häftlinge, die zu den Gedenkfeiern reisen wollten, können teilnehmen: Der 77. Jahrestag wird überschattet durch den Krieg in der Ukraine, insbesondere durch den gewaltsamen Tod von Boris Romantschenko, Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald–Dora und Kommandos (IKBD) und Überlebender der KZ Buchenwald und Mittelbau-Dora.

Das IKBD und die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora haben unter diesen Umständen beschlossen, im Rahmen der Gedenkfeier auf dem ehemaligen Appellplatz des KZ Buchenwald auch an Boris Romantschenko und seine Erneuerung des Schwurs von Buchenwald für eine »Welt des Friedens und der Freiheit« aus dem Jahr 2015 zu erinnern. Vertreter:innen der Zivilgesellschaft aus der Ukraine und Russland werden diese Aufgabe übernehmen, wie sie auch an alle Toten Buchenwalds aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion erinnern werden. Offizielle Vertreter von Russland und von Belarus sind bei der Gedenkfeier in diesem Jahr nicht willkommen. (…)