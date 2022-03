Fototermin in der Wüste

Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS Lapid (3. v. l.) mit den Gipfelgästen aus Bahrain, Ägypten, den USA, Marokko und den Vereinigten Arabischen Emiraten

Mehr ein verlängerter Fototermin als ein bedeutendes politisches Ereignis: Am Montag trafen sich in Israel die Außenminister der USA, Ägyptens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrains und Marokkos mit ihrem israelischen Amtskollegen. Schauplatz war Sde Boker in der Negev-Wüste, die dem »Gipfeltreffen« den Namen gab. Der Ort ist berühmt, weil sich dort der Kibbuz befindet, in dem Israels erster Premierminister, David Ben Gurion, lebte.

Zu der Begegnung hatte Israels Außenminister Jair Lapid angeblich kurzfristig eingeladen. Vielleicht war die Idee entstanden, als sich eine Woche zuvor der ägyptische Präsident Abdel Fattah Al-Sisi, der als »faktischer Führer« der Emirate geltende Kronprinz Mohammed bin Sajed Al Nahjan und der israelische Premierminister in Scharm El-Scheich am Roten Meer getroffen hatten. Washingtons Außenminister Antony Blinken befindet sich ohnehin gerade auf einer mehrtägigen Besuchsreise, die ihn von Warschau nach Israel und Marokko führte und an diesem Mittwoch in Algerien enden soll.

Aus israelischer Sicht sollte der »Negev-Gipfel« in erster Linie den Erfolg und die Verstetigung der vor zwei Jahren eingeleiteten »Normalisierung« der Beziehungen zur arabischen Welt sowie die gemeinsame Frontbildung gegen den Iran dokumentieren. Ägypten war der erste arabische Staat, der am 26. März 1979 mit Israel Frieden schloss. Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate unterzeichneten die sogenannten Abraham Accords mit Israel am 15. September 2020. Im Dezember desselben Jahres folgte Marokko, im Januar 2021 der Sudan. Dieser war in Sde Boker jedoch ebensowenig vertreten wie das Nachbarland Jordanien, das 1994 Frieden mit Israel geschlossen hatte. In Jordanien gibt es eine starke Opposition gegen allzu enge und vertrauliche Beziehungen mit dem zionistischen Staat.

Das Bemühen der israelischen Regierung, das Treffen als »Schulterschluss« gegen den Iran darzustellen und zu ­instrumentalisieren, war undiplomatisch aufdringlich. Außenminister Lapid behauptete in seiner Ansprache zwar: »Wir öffnen heute eine Tür für alle Völker der Region«, schränkte das aber gleich wieder mit der Bemerkung ein, dass die »neue regionale Sicherheitsarchitektur« dazu dienen solle, »unsere gemeinsamen Feinde – an erster Stelle und vor allem den Iran und seine Hilfstruppen – unter Druck zu setzen und abzuschrecken«.

Offenen Zuspruch fand Lapid dafür nur bei Blinken, nicht aber bei seinen arabischen Amtskollegen. Bei der abschließenden gemeinsamen Pressekonferenz erwähnte keiner von ihnen den Iran auch nur mit einem Wort. Dafür sprachen sich die Vertreter der arabischen Staaten – ebenso wie Blinken – ausdrücklich für die Bildung eines palästinensischen Staates aus.

Nachdem Expräsident Donald Trump die Beziehungen zwischen den USA und den Palästinensern vollständig zerschlagen hatte, ist sein Nachfolger Joseph Biden um eine Wiederannäherung bemüht. Blinken war am Sonntag, noch vor dem »Negev-Gipfel«, in Ramallah mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas zusammengetroffen. Er erwähnte dabei die erneuerte Beteiligung der USA am Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA), die Zahlung von 500 Millionen US-Dollar humanitärer Hilfe seit April vorigen Jahres und andere Formen der Unterstützung.

Das Urteil der palästinensischen Regierung über das Treffen in Sde Boker fiel dennoch eindeutig negativ aus. Ohne die arabischen Teilnehmer explizit zu kritisieren, erklärte das Außenministerium in Ramallah, diese »israelische Mobilisierung« solle dazu dienen, »von der sich verstärkenden Ausdehnung der Siedlungen, der schleichenden Annexion, der Judaisierung Jerusalems und der Verhinderung der Schaffung eines palästinensischen Staates abzulenken«.