Sachsen: 24 Millionen für Batterieforschung

Berlin. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert Forschungen in Sachsen für ein Batterieökosystem mit insgesamt 24,1 Millionen Euro. Das Geld solle an den dortigen Batteriehersteller Blackstone Technology gehen, teilte das Ministerium am Dienstag in Berlin mit. Im Projekt gehe es um 3-D-gedruckte Batterien auf Natriumbasis, die auf importierte Rohstoffe weitgehend verzichten. Man sorge dafür, die nächste Generation nachhaltiger Batterien in Richtung Serienreife zu entwickeln, erklärte der parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen). (dpa/jW)