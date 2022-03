NRW: Linke erwirkt Wahlwiederholung

Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen muss die Landratswahl im Kreis Viersen wiederholt werden. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf erklärte die Wahl vom 13. September 2020 am Montag für rechtsunwirksam, wie die NRW-Linke am Montag abend mitteilte. Die Partei hatte die Wiederwahl des CDU-Kandidaten Andreas Coenen angefochten und das damit begründet, dass der Kreis Viersen die Stimmabgabe durch eine vierseitige amtliche Anzeige in einem an alle Haushalte verteilten Anzeigenblatt eine Woche vor der Wahl mit mehreren Erwähnungen und großformatigen Bildern von Coenen beeinflusst habe. Das Gericht wertete diese Veröffentlichung als unlautere Wahlwerbung. (jW)