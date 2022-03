Gedenkturm für Scholz

Daniel Reinhardt/dpa Olaf Scholz (SPD) und sein Leckerbissen für Bankster und Spekulanten (Hamburg, 8.2.2018)

Als Bundeskanzler muss sich Olaf Scholz (SPD) nicht mehr mit den Untiefen der Kommunal- und Landespolitik befassen. So wird er wohl eher am Rande bemerken, dass das Erbe, das er seiner Heimatstadt Hamburg in seiner Funktion als Erster Bürgermeister hinterließ, sich immer mehr als Sprengsatz erweist – auch für seine eigene Partei. Es geht um den geplanten, vom »Stararchitekten« David Chipperfield entworfenen »Elbtower« am Ufer der Norderelbe, den Scholz am letzten Tag seiner Amtszeit in Hamburg, am 8. Februar 2018, der Öffentlichkeit präsentierte. Bei der SPD der Hansestadt sorgt das Projekt jetzt für heftigen Streit.

Der Widerstand in der Partei gegen das Megaprojekt, der bisher eher unter der Oberfläche schwelte, hat sich in den vergangenen Tagen offen gezeigt. Auslöser war der Umstand, dass die ursprünglich erst für den Sommer erwartete Baugenehmigung für den 245 Meter hohen Turm überraschend bereits am 8. März ergangen ist und darüber – so berichtete das Hamburger Abendblatt – noch nicht einmal Scholz-Nachfolger Peter Tschentscher und die SPD-Fraktion in der Bürgerschaft informiert waren.

Bei einem Teil der Fraktion ist die Empörung groß. Im Fokus: SPD-Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt. »Es ist nicht in Ordnung, wie die Stadtentwicklungsbehörde mit dem Parlament umgeht«, sagte Mathias Petersen (SPD), Vorsitzender des Haushaltsausschusses der Bürgerschaft, gegenüber dem Abendblatt. In der Sitzung am 11. Januar habe die Senatorin gesagt, es gebe nichts Neues in Sachen »Elbtower«; von einer bevorstehenden Baugenehmigung sei nichts erwähnt. Ihm könne »niemand erzählen, dass innerhalb weniger Wochen eine mehr als 600 Seiten starke Baugenehmigung entstanden ist«.

Auch Markus Schreiber, SPD-Bürgerschaftsabgeordneter und Exbezirkschef Mitte, kritisierte Stapelfeldt. Ihm geht es vor allem um die Vorvermietungsquote, die die Fraktionen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 2019 als Ergänzung des Kaufvertrages mit dem Bauherrn Signa Real Estate, einer Firma des österreichischen Milliardärs René Benko, durchgesetzt hatten. Danach muss Signa vor einer Vergabe des Grundstücks, das noch der Stadt gehört, eine Vorvermietungsquote von 30 Prozent der 70.000 Quadratmeter Bürofläche nachweisen.

Was Norbert Hackbusch von der Fraktion Die Linke bereits am 16. Februar gegenüber jW vermutet hatte, bestätigte jetzt Schreiber. Signa hat offenbar mit einem Trick darauf hingearbeitet, dass die Vermietungsquote erfüllt wird. Und zwar wurde der Hamburg Commercial Bank (HCOB, Nachfolgerin der HSH-Nordbank), die auf mindestens zehn Prozent der Gesamtfläche des »Elbtowers« einziehen will, diese Anmietung besonders schmackhaft gemacht. Gegenüber dem Abendblatt wies Schreiber darauf hin, dass Benkos Signa das Landesbankgebäude am Gerhart-Hauptmann-Platz, in dem die HCOB noch residiert, vor einiger Zeit gekauft hat. Gerüchten zufolge sei dabei ein überhöhter Preis entrichtet und so indirekt die Miete für die Bank im »Elbtower« auf Jahre finanziert worden.

Heike Sudmann, stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, erklärte am Dienstag gegenüber jW, die »überraschend schnell erteilte Baugenehmigung« zeige einmal mehr, »dass dem Senat alle Mittel recht zu sein scheinen, um den Olaf-Scholz-Gedenkturm zu realisieren«. Dazu gehöre auch, dass statt des geforderten Nachweises der Vorvermietungsquote mittlerweile auch ein einfacher Banknachweis reiche. Das Entgegenkommen gegenüber Benko müsse »dringend aufgeklärt werden«. Dazu will ihre Fraktion Akteneinsicht beantragen.

Sudmann wies darauf hin, dass eine Gruppe von engagierten Bürgern mit einer Simulation gezeigt habe, »dass der Elbtower das Stadtbild aus ganz unterschiedlichen Sichtachsen aus der Innenstadt und umzu nachhaltig stört«. Sollte der »Elbtower« wirklich gebaut werden, werde er »zum Mahnmal völliger Fehleinschätzungen«. Wer glaube, dass Benko ein seriöser Investor sei, müsse nicht nur erklären, »weshalb Benko schon einmal in einem Steuerverfahren verurteilt wurde und gerade ein Bestechungsvorwurf geprüft wird«. Erklärt werden müsse auch, »wieso das schier undurchdringbare Firmengeflecht von Signa und Benko und die Nutzung des Steuerparadieses Luxemburg« Benko als seriösen Geschäftsmann ausweisen.