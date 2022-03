Russland: Anleihenzahlung in Rubel statt US-Dollar

Moskau. Russland will eine am 4. April fällig werdende Zahlung in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar für eine Staatsanleihe in Rubel leisten. Das gab das Finanzministerium in Moskau am Dienstag bekannt. Ob die Gläubiger gezwungen werden, Rubel zu akzeptieren, war zunächst unklar. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat Russland drei Zahlungen für Anleihen in US-Dollar geleistet. Zuletzt wurden 102 Millionen US-Dollar für eine bis 2035 laufende Anleihe überwiesen, zuvor mehr als 117 Millionen US-Dollar für zwei andere Anleihen. (Reuters/jW)