Im Ausstand

Altaf Qadri/AP Photo

In Indien wird gestreikt. Bereits am Montag protestierten im ganzen Land Hunderttausende gegen die Wirtschaftspolitik der rechten Regierung von Premier Narendra Modi. Auch am Dienstag, dem zweiten Tag des Generalstreiks, kam es zu Blockaden sowie Demonstrationen wie hier in Neu-Delhi. Dazu aufgerufen hatten mehrere Gewerkschaften. Sie fordern unter anderem einen besseren Schutz für Arbeiter im sogenannten informellen Sektor, in dem die Mehrheit der Bevölkerung tätig ist. Auch die Privatisierungspläne der Regierung für staatliche Unternehmen lehnen sie ab. (dpa/jW)