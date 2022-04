Mitbestimmung gehört dazu

AdoraPress/M. Golejewski Auch die Kuriere vom Lebensmittel-Lieferdienst Gorillas waren davon betroffen: »Unionbusting« (Berlin, 16.11.2021)

Die Partei Die Linke hat sich Gedanken um die betriebliche Mitbestimmung unter den Bedingungen der Transformation und Digitalisierung der Arbeitswelt gemacht. Wie sie gestärkt werden soll, legt die Bundestagsfraktion der Partei in ihrem Konzept »Ahoi, Mitbestimmung!« dar, das sie vergangene Woche vorgestellt hat.

Das Papier lässt sich von der Frage leiten, inwieweit das Betriebsverfassungsgesetz überhaupt noch den Anforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt gerecht wird. Denn sie macht es den Beschäftigten in Betrieben oftmals schwer, mitzugestalten. Bisweilen wird die Arbeit von Betriebsräten auch gezielt behindert oder ganz unterbunden.

»Unionbusting« gehört mittlerweile schon zum Geschäftsmodell von so mancher Anwaltskanzlei oder Unternehmensberatung. In den letzten Jahren waren derartige Aktivitäten in zahlreichen Unternehmen zu erleben, zum Beispiel bei den Einzelhändlern Lidl, H & M oder Mediamarkt. Auch bei Lieferdiensten wie Lieferando wurde die Gründung von Betriebsräten behindert.

Dass es den Unternehmen leichtfällt, Druck gegenüber den Beschäftigten aufzubauen, liegt auch an der »modernen« Arbeitswelt, die durch prekäre Beschäftigung und zunehmende Arbeitshetze geprägt ist. Wer unter diesen Bedingungen für seine Rechte eintritt oder bessere Arbeitsbedingungen einfordert, muss damit rechnen, seinen Job zu verlieren.

Betriebsräte neu zu gründen müsse geschützt und gefördert werden, erklärte Susanne Ferschl, stellvertretende Vorsitzende der Linke-Fraktion im Bundestag, anlässlich der Vorstellung des Konzepts. Immerhin hätten nur acht Prozent der in Frage kommenden Betriebe einen Betriebsrat. »Vergangene Regierungen haben es versäumt, mutige Schritte in der Betriebsverfassung zu gehen, weswegen Betriebsräte nun einen massiven Reformstau beklagen.«

In dem Konzept wird unter anderem vorgeschlagen, die erstmalige Wahl eines Betriebsrates besonders zu fördern. Zu diesem Zweck sollen Betriebe verpflichtet werden, einmal im Jahr die Beschäftigten über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären. Und sofern eine Gewerkschaft in dem Betrieb vertreten ist, soll diese die Informationsveranstaltung leiten, auf der angestrebt wird, einen Wahlvorstand zu wählen.

Bisweilen versuchen die Unternehmen, die Wahl eines Betriebsrates zu sabotieren, indem sie die Kandidaten für den Wahlvorstand unter Druck setzen. Bis zu dessen Wahl haben bislang alle Kandidaten einen erweiterten Kündigungsschutz – nach der Wahl verlieren ihn die nicht gewählten Kandidaten. In dem Konzept wird hingegen vorgeschlagen, dass der erweiterte Kündigungsschutz für alle Kandidaten zum Wahlvorstand von sechs auf 24 Monate verlängert wird.

Die Arbeit von Betriebsräten etwa wird erschwert, indem sich Unternehmen weigern, die ihnen angezeigte Betriebsratsarbeit als erforderlich anzuerkennen. Die Folge davon ist: Ein Teil des Gehalts oder sogar das ganze wird einbehalten. Denn nur die erforderliche Betriebsratsarbeit ist durch den »Arbeitgeber« auszugleichen. In einem solchen Fall muss der Beschäftigte den Weg zu Gericht beschreiten. Das soll sich ändern, indem die Beweislast umgekehrt wird. Moniert die Geschäftsführung die Arbeit von Betriebsräten, dann soll sie künftig nachweisen müssen, dass sie nicht notwendig ist.

Für Unternehmen, die die Arbeit der Betriebsräte erschweren oder verhindern, schlägt das Konzept höhere Geldbußen vor. Für das Behindern von Betriebsratswahlen sollen demnach die Regelungen des Strafgesetzbuches gelten. Auch eine eigene Staatsanwaltschaft soll bei den Ländern dafür aufgebaut werden.