Fünfprozenthürde begünstigt große Parteien

Der Verband »Mehr Demokratie e. V.« kritisierte anlässlich der Landtagswahlen im Saarland die geltende Fünfprozenthürde:

Bei der Landtagswahl im Saarland am gestrigen Sonntag sind 22,3 Prozent der Stimmen wirkungslos, weil die gewählten Parteien die Fünfprozenthürde nicht überspringen konnten. Nicht nur den »Sonstigen«, sondern auch der Linken, der FDP und den Grünen wurde die Sperrklausel zum Verhängnis. »Ein Parlament, in dem nur noch drei Parteien sitzen, wird der politischen Vielfalt nicht gerecht. Hier wird der Wille der Wählerinnen und Wähler nicht mehr richtig abgebildet«, sagt Ralf-Uwe Beck, Vorstandssprecher des Vereins Mehr Demokratie.

Die Sperrklausel diene lediglich dazu, die Regierungsbildung nach einer Wahl zu erleichtern, erklärt Beck. »Eine Hürde, die Zersplitterung verhindern soll, darf nicht zu parteipolitischen Monokulturen führen. Im Saarland ist ein Großteil der Wählerinnen und Wähler aktuell gar nicht im Parlament repräsentiert. Die Fünfprozenthürde gehört dringend auf den Prüfstand.« Mehr Demokratie fordert, die Sperrklausel von fünf auf drei Prozent abzusenken. Im Saarland wären mit einer Dreiprozenthürde drei Parteien mehr in den Landtag eingezogen. Von einer Zersplitterung des Landtags könne auch dann keine Rede sein. (…)

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief am Montag zu Warnstreiks bei den Ruppiner Kliniken auf:

(…) Am Donnerstag, dem 31. März 2022 – am dritten Streiktag –, ist ab 15 Uhr eine große Protestkundgebung vor der Kreistagssitzung in Kyritz mit Streikenden und der Bevölkerung aus dem Landkreis vorgesehen. Auf der Tagesordnung des Kreistages steht die Beschlussfassung über die mögliche Rückkehr in die ordentliche Mitgliedschaft des kommunalen Arbeitgeberverbandes und somit Anwendung des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD). Da die Mehrheitsverhältnisse zu diesem Punkt nicht sicher sind, demonstriert Verdi für einen entsprechenden positiven Beschluss. Zwei Krankenhäuser in Brandenburg, so das Klinikum Ernst von Bergmann und das Städtische Klinikum Brandenburg, sind ebenso wie das größte kommunale Klinikum Deutschlands – Vivantes in Berlin – ordentliches Mitglied im kommunalen Arbeitgeberverband.

(…)

Bei den Tarifverhandlungen für die Ruppiner Kliniken und die Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste fordert Verdi u. a. das Entgeltniveau des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 1,8 Prozent zum 1. April 2022 und eine Coronasonderzahlung von 750 Euro für alle Beschäftigten. Außerdem fordert Verdi eine Pflegezulage zusätzlich zum Tabellenentgelt für die Beschäftigten in der Pflege von 70 Euro zum 1. Januar 2022 und weitere 50 Euro ab dem 1. März 2022. Die Arbeitgeberseite würde einer kompletten Umsetzung der Forderungen für die Pflege und Auszubildenden zustimmen. Allerdings lehnen die Arbeitgeber die Angleichung an den TVöD für die zirka 600 Beschäftigten, die nicht in der Pflege tätig sind, ab. Hier ist der Arbeitgeber nur zu geringen Erhöhungen bereit. Außerdem will er eine lange Vertragslaufzeit von 36 Monaten vereinbaren und lehnt eine Coronasonderzahlung ab.