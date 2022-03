Merz duckt sich weg

Michael Sohn/AP Photo/POOL Auf Abstand: Tobias Hans und Friedrich Merz am Montag bei der Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus

Für den Spott musste Tobias Hans am Wahlabend nicht sorgen. Bereits kurz nach Veröffentlichung der ARD-Prognose um 18 Uhr postete ein User bei Twitter ein Standbild aus dem vor einer Tankstelle aufgenommenen Video, mit dem der saarländische Ministerpräsident im Wahlkampf versucht hatte, das Ruder noch herumzureißen. Auf die Preistafel war die katastrophale Prognose für die CDU von 27,5 Prozent montiert worden. Im vorläufigen Endergebnis war es dann zwar ein Prozentpunkt mehr. Aber Hans, der noch am Wahlabend »persönliche Konsequenzen« ankündigte, stand nicht nur wegen des skurrilen Videos, in dem er die hohen Spritpreise als »irre« bezeichnet hatte, allein im Regen.

Von CDU-Chef Friedrich Merz und der restlichen Parteispitze waren keine warmen Worte für den Wahlverlierer zu erwarten. Die erkennbare Linie: Das Debakel soll als hausgemacht hingestellt werden, um den mit hohen Erwartungen als Parteichef gestarteten Merz und die Bundes-CDU aus der Schusslinie zu nehmen. Bereits in der heißen Phase des Wahlkampfes, als sich das Desaster deutlich abzeichnete, hatte sich kaum einer der Spitzenleute im Saarland sehen lassen, wie Medienberichte am Sonntag abend unisono konstatierten. Offenbar wollte man nicht mit der bevorstehenden Niederlage in Verbindung gebracht werden.

Bei der Taktik blieb es auch am Wahlabend. Merz weilte im heimischen Sauerland und äußerte sich nicht. So still sei es im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Zentrale in Berlin, an einem Wahlabend selten gewesen, konstatierte tagesschau.de. Nicht mal eine Handvoll Mitglieder aus Präsidium und Bundesvorstand seien anwesend gewesen. Die »Niederlage mit Ansage« hätten nur zwei erklären wollen und sollen: der neue Generalsekretär Mario Czaja und der neue stellvertretende Bundesvorsitzende Andreas Jung.

Statt Party gab es nur Phrasen. Die beiden Novizen waren bei ihren diversen TV-Auftritten vor allem bemüht, den Eindruck mangelnder Unterstützung des saarländischen Landesverbandes zu zerstreuen. Czaja und Jung blieben gegenüber ARD und ZDF trotz hartnäckiger Nachfragen bei ihrer wenig glaubhaften Behauptung: Nein, wir haben Hans und seinem Team nach Kräften geholfen. Ansonsten handele es sich um ein »saarländisches Wahlergebnis«, das vor allem der starken SPD-Herausforderin geschuldet gewesen sei.

An dieses Erklärmuster hielt sich auch Parteivize Carsten Linnemann am Montag im ARD-»Morgenmagazin«. Es habe nicht an Präsenz der Bundespartei im Wahlkampf gefehlt, wies er empört eine entsprechende Frage ab. Der gesamte Bundesvorstand ebenso wie Ministerpräsidenten und Landesminister seien vor Ort gewesen. Ursache für den Wahlsieg der SPD sei vor allem das gute Image ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger. Deren Beliebtheitswerte »waren so groß, dass sie einfach mit dieser Authentizität klar gepunktet hat«, so Linnemann.

Es ist nachvollziehbar, dass sich die CDU angesichts des historisch schlechten Wahlergebnisses darum bemüht, dieses als länderspezifisch darzustellen. Im Mai stehen die ungleich wichtigeren Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen an, und auch dort drohen Verluste für die CDU und deren Ministerpräsidenten Daniel Günther und Hendrik Wüst. Linnemann war es vor diesem Hintergrund wichtig, im »Morgenmagazin« auf einen »klaren Vorwärtstrend« für die Union im Bund zu verweisen. »Wir haben eine tolle Stimmung in der Partei. Und die müssen wir jetzt weiter aufnehmen und dann punkten bei den nächsten Landtagswahlen«, sagte er.

Die Saar-CDU mit dem bisherigen Ministerpräsidenten Hans an der Spitze war am Sonntag auf 28,5 Prozent gestürzt, nachdem sie vor fünf Jahren noch 40,7 Prozent geholt hatte. Die Christdemokraten hatten im Saarland fast 23 Jahre lang ohne Unterbrechung die Regierungschefin oder den Regierungschef gestellt.