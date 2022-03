Zusammenbruch an der Saar

Oliver Dietze/dpa Kaum noch jemand da: Noch-Landeschef Thomas Lutze bei der Linke-»Wahlparty« am Sonntag in Saarbrücken

Der Auftritt von Susanne Hennig-Wellsow im Berliner Karl-Liebknecht-Haus am Sonntag abend kurz nach dem Einlaufen der ersten Hochrechnungen aus dem Saarland dauerte nicht einmal zwei Minuten. Sie wolle die Landtagswahl »aus Sicht der Partei Die Linke auswerten«, sagte die Kovorsitzende. Für die Partei sei das »ein wirklich bitterer Abend«. Man habe »durchaus« damit gerechnet, wieder in den saarländischen Landtag einziehen zu können. Als Erklärung für das 2,6-Prozent-Ergebnis, das diese Erwartung soeben doch recht drastisch als haltlos erwiesen hatte, führte Hennig-Wellsow die Lage in dem zerrütteten Landesverband an. Dieses Resultat sei das Ergebnis »eines langen, erbittert geführten Streites in dem Landesverband unserer Partei vor Ort«. Das zeige wieder: »Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt.«

Mehr als diese Phrase aus dem Lehrbuch der Politikberatung, die von halbwegs sortierten Linken früher einmal mit dem Argument zurückgewiesen wurde, dass es doch schon sehr darauf ankomme, worüber genau gestritten wird, wollte oder konnte Hennig-Wellsow nicht anbieten. Damit hatte sie zwar das Wahlergebnis nicht erklärt, aber immerhin deutlich gemacht, wie die Parteispitze damit umgehen möchte: Mit der politischen Aufstellung der Partei, mit Positionen und Entwicklungen, für die insbesondere auch Hennig-Wellsow steht, hat das alles gar nichts zu tun.

Ob dieses Verfahren wieder so gut funktioniert wie nach der Bundestagswahl, bleibt abzuwarten. Denn als Wählerpartei ist die Linkspartei im Saarland am Sonntag faktisch zusammengebrochen. Sie hat im Vergleich mit der Landtagswahl 2017, als der Stimmenanteil noch bei 12,8 Prozent lag, mehr als zehn Prozentpunkte und über 80 Prozent ihrer Wähler verloren: Damals waren es 68.566, diesmal nur noch 11.689. Damit ist die Partei ziemlich genau wieder dort angekommen, wo die PDS 2004 aufgehört hatte. Die Vorgängerpartei von Die Linke hatte es in dem kleinen Flächenland bei der Landtagswahl vor 18 Jahren auf 10.240 Stimmen und 2,3 Prozent Stimmenanteil gebracht.

Besonders auffällig und erklärungsbedürftig an dem Ergebnis vom Sonntag ist der nochmalige deutliche Stimmenrückgang gegenüber der Bundestagswahl im vergangenen Jahr, bei der die Linke im Saarland noch 7,2 Prozent der Stimmen erhalten hatte. Auch damals war der Landesverband bereits völlig zerrüttet. Und Oskar Lafontaine, langjähriger Fraktionschef im Landtag in Saarbrücken, hatte es mit Verweis auf das von ihm ausgemachte »Betrugssystem« im Landesverband öffentlich abgelehnt, die Zweitstimmenkampagne der Partei in dem Bundesland zu unterstützen. Nun wird hier und da der inzwischen erfolgte Austritt Lafontaines für das Ergebnis vom Sonntag verantwortlich gemacht.

Dass dieser Abgang eine Rolle gespielt hat, wird niemand bestreiten – wahrscheinlich hat er noch einmal zwei Prozentpunkte gekostet, denn zum Zeitpunkt des Austritts lag die Linke in den Umfragen bei vier Prozent. In seiner Eindimensionalität legt dieser Vorwurf an den ehemaligen Parteivorsitzenden aber eine falsche Spur und ist im Grunde auch unfreiwillig komisch: Er kommt vor allem von den Leuten, die vor Lafontaines Austritt behauptet haben, er würde mit seinen Positionen Wähler vertreiben. Richtig ist, dass die Masse der einstigen Linke-Wähler – und zwar nicht nur im Saarland – inzwischen wieder SPD (oder gar nicht mehr) wählt. Dass ausgerechnet der alte Sozialdemokrat Lafontaine, der in der Linkspartei immer klassische sozialdemokratische Positionen vertrat, sie in den vergangenen Jahren dorthin getrieben hat, werden auch im Karl-Liebknecht-Haus zumindest die nicht behaupten wollen, die noch einen Ruf zu verlieren haben.

Am Montag trat Hennig-Wellsow in Berlin erneut vor die Presse. Dabei sagte sie auch mit Blick auf ihre Kovorsitzende Janine Wissler: »Ich würde jetzt mal sagen, der Grad bei uns beiden von ›Schnauze voll‹ ist relativ hoch.« Dass das Duo demnächst den Parteivorsitz abgibt – so wie Saar-Landeschef Thomas Lutze, der das am Montag in Saarbrücken ankündigte –, ist allerdings nicht anzunehmen. Man habe sich, so Hennig-Wellsow, »im September entschieden, dass wir die Verantwortung übernehmen und die Weiterentwicklung der Partei Die Linke auf den Weg bringen«. Der Bundesparteitag im Juni in Erfurt soll Ausgangspunkt dafür sein, »dass wir uns als Partei Die Linke neu erfinden«. Wissler sprach von einem Profil als »moderne Gerechtigkeitspartei«.

Spätestens nach der Saarlandwahl ist offensichtlich, dass in der Linkspartei eine Auseinandersetzung ansteht: Zwischen den Strömungen, die für eine sozialdemokratische oder sozialistische Oppositionspolitik stehen, und denen, die eine linksliberale Mitmach- und »Gerechtigkeitspartei« »neu erfinden« wollen. An der Entschlossenheit der liberalen Fraktion, Fakten zu schaffen, besteht nach der soeben durchgeführten Demontage des Ältestenrates kein Zweifel mehr.