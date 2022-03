Tattoos und Täter

ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS Einheiten der »Volksmilizen« kontrollieren Fahrzeuge an einem Checkpoint in Mariupol (24.3.2022)

Im Vorfeld einer neuen Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine über einen Waffenstillstand, die an diesem Dienstag in der Türkei beginnen soll, tauschen beide Seiten Vorwürfe wegen angeblicher Kriegsverbrechen aus. In Kiew warf die stellvertretende Regierungschefin Iryna Wereschtschuk der russischen Seite vor, nicht nur Bewohner von Mariupol »illegal« aus der belagerten Stadt ins eigene Hinterland zu evakuieren. Darüber hinaus behauptete sie, die Bewohner der Stadt würden dort »wie unter den Nazis« in »wohlgesinnte und nicht wohlgesinnte« sortiert. Wer zum Beispiel durch Tätowierungen eine Bindung an die Ukraine dokumentiere, werde von den übrigen Flüchtlingen abgesondert und »verschwinde ohne Nachricht«.

Woher Wereschtschuk, die sich im US-finanzierten Onlinefernsehen ­currenttime.tv äußerte, diese Informationen zu haben beanspruchte, wenn sie gleichzeitig fehlenden Zugang ukrainischer Stellen zu den Evakuierten beklagte, blieb ungeklärt. Tätowierungen waren während des Zweiten Weltkriegs Mittel, Angehörige der Waffen-SS von solchen der Wehrmacht zu unterscheiden; sie sind, soweit aus sozialen Medien ersichtlich, unter Angehörigen der ukrainischen Neonazieinheiten populär. An diese soll vor einigen Tagen ein Geheimbefehl des Kiewer Oberkommandos ergangen sein, sich in Zivilkleidung unter aus Mariupol Fliehende zu mischen.

Auf der anderen Seite kündigte die russische Staatsanwaltschaft an, Ermittlungen wegen einer Vielzahl in sozialen Netzwerken aufgetauchter Videos aufzunehmen, die Misshandlungen russischer Kriegsgefangener durch ukrainische Soldaten zeigen sollen. Die meisten dieser Videos sind inzwischen nicht mehr auffindbar, angeblich sind die US-Betreiber wie Meta oder Twitter dazu übergegangen, die entsprechenden Konten zeitnah zu löschen. Ein am Montag von der russischen Botschaft in Berlin verbreitetes Video zeigt auf dem Boden liegende russische Soldaten, deren Beine in Blutlachen teilweise unnatürlich verdreht sind. Am Ende der Aufnahme werden drei Soldaten aus einem Kleinbus ausgeladen und angeschossen. Zum Ort der Aufnahme wurde nichts mitgeteilt. Bisher hatte sich Kiew gegen solche Vorwürfe mit dem Argument gewehrt, die Ukraine sei »eine europäische Nation« und beachte die Genfer Konventionen, auch wenn es – so Präsidentenberater Olexij Arestowitsch – gelegentlich schwerfalle.

Von einer »gerechten Wut« und »tiefem Hass« auf alles Russische sprach Präsident Wolodimir Selenskij in einem Interview mit Journalisten dreier prowestlicher russischer Medien – die Wirtschaftszeitung Kommersant, das aus Lettland sendende Portal meduza.io sowie der in Russland inzwischen geschlossene Sender TV Doschd. Selenskij erklärte, die Menschen in der ­Ukraine schämten sich heute, öffentlich russisch zu sprechen, und in der heute lebenden Generation sei eine Versöhnung unmöglich.

Im übrigen deutete er seine Bereitschaft an, auf eine »Rückgabe« der 2014 der Russischen Föderation beigetretenen Krim zu verzichten, weil dies »den Beginn des Dritten Weltkrieges bedeuten« würde. Über eine »Entnazifizierung« und »Entmilitarisierung« der Ukraine könne es dagegen keine Gespräche geben, und Russland müsse vor eigentlichen Friedensverhandlungen seine Truppen auf die Positionen des 24. Februar zurückziehen. Die Umsetzung der politischen Forderungen Moskaus würde anschließend mindestens ein Jahr dauern – während derer Russland keinerlei Druckmittel mehr in der Hand hätte.