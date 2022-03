Russland will Verteidigung im Westen verbessern

Moskau. Russland will die Verteidigungsfähigkeit an seinen westlichen Grenzen verbessern. In Ost- und Südosteuropa habe sich »eine mächtige militärische Infrastruktur, eine Verteidigungsstruktur der NATO« gebildet, sagte Präsidentensprecher Dmitri Peskow am Freitag der Agentur Interfax zufolge. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte laut Peskow Verteidigungsminister Sergej Schoigu bereits zu Schritten für eine Verbesserung der Verteidigungslinie aufgefordert. »Nicht wir haben uns in die Richtung der NATO bewegt, sondern die NATO hat sich in unsere Richtung bewegt und dadurch eine Gefahr für uns erzeugt«, sagte Peskow. (dpa/jW)