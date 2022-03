Gunpowderkekse

Roswitha ist neuerdings ganz verliebt in unseren Vorgartenspecht, denn sie hat gelernt, dass er ein natürlicher Feind des Wälder vernichtenden Borkenkäfers ist. »Und süß sieht der aus, wir sollten Spechte züchten!«

»Vögel züchten? – schönen Dank!« Udo hat seinen Peugeot nach der Reise aus Versehen unter einem Vogel-Meeting-Baum geparkt – das Auto ist übersät mit weißen Kackeflatschen. »Hatte mich schon gewundert, dass da ein Parkplatz frei ist.« Misslaunig schlägt er die Zeitung auf, seine Freundin Doris sieht fern. »Ärgerlich, wie das Kalkül der Amis schon wieder aufgeht. Verkaufen für zig Milliarden ihre F-35-Tarnkappenbomber, und Habeck rennt nach Katar, um Flüssiggas zu bestellen. Wieviel Energie muss man eigentlich aufwenden, um Gas von Katar nach Brunsbüttel zu schippern? Und das, obwohl es Nord ­Stream 2 gibt? Die lachen sich doch tot in Washington. Benutzen uns Deppen, um die russische Wirtschaft zu schwächen und ihre eigene zu stärken. Mensch, Doris, mach doch mal das Ukraine-Heulbojen-TV aus!«

Doris ist besonders interessiert an Fernsehbildern, die flüchtende Ukrainer mit in Decken gewickelten Katzen auf dem Arm zeigen. »Ein Teufel, dieser Putin. Arme Kätzchen!« Kopfschüttelnd verlässt sie das Zimmer. »Die wandern gerade in unsere Sozialsysteme ein, deine geliebten Katzen, mitsamt ihren faschistischen Frauchen!«, brüllt Udo ihr hinterher und tätschelt seinen Dackel. »Nicht, Töffi? Frauchen ist doof.« Das Paar hat grad keine gute Phase.

Ich folge Doris in die Küche. »In Wahrheit glaub’ ich ja, der Krieg ist gekauft«, gesteht sie mir, »aber darüber kann ich mit Udo nicht sprechen. Er denkt, ich bin doof. Ich sag’ dir, der Biden hat dem Putin was geboten! Mindestens zehnstellig. Als Ausgleich für die Sanktionen, damit er dafür sorgt, dass sich die Europäer dumm und dämlich rüsten und bei Lockheed Martin die Champagnerkorken knallen. Warum hätte Putin in die Ukraine einmarschieren sollen? Wegen Russenfeinden auf dem Maidan und Laboren mit Milzbranderregern? Sowas erledigen Geheimdienste, keine Armee.« – »Und die Sache mit den Atomwaffen in Tschernobyl?«, wende ich ein. Doris winkt ab. »Hier, selbstgebacken«:

Gunpowder Biscuits – Die Kekse zum Krieg

150 g Butter, 100 g Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 200 g Mehl, ein Ei, einen halben TL grünes Matcha-Teepulver und 50 g gemahlene Mandeln zu einem glatten Teig verrühren, in Klarsichtfolie wickeln und ca. eine Stunde kalt stellen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche mit einem Nudelholz fünf Millimeter dick ausrollen und formschöne Blätter ausstechen. Die Blätter auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben, mit einem kleinen Messer eine Blattstruktur einritzen und in der Mitte des auf 200 °C vorgeheizten Ofens ca. zehn Minuten backen. Auskühlen lassen.

Wir stopfen uns voll. »Satte Verschwörungstheorie«, bemerke ich anerkennend. »Und die Kekse so grün. Ein paar könnten wir im Rothaargebirge an die toten Bäume kleben, dann sind die Truppen besser getarnt, was meinst du?« – »Wem seine Truppen?« – »Na, denen ihre.« Doris stutzt. »Ist auch egal. Udoooo?! Wir verreisen wieder!«