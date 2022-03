Museen Stade

Heino Jaeger »wirklich auf der Höhe seines Anspruchs, in seiner Vielschichtigkeit zu besprechen, macht die Gefahr akademisierender Besserwisserei schlicht unumgänglich«, hält Christian Meurer in seinem Nachwort zum »Werkatlas« »Man glaubt es nicht« (Zürich 2005) fest. Er hat recht. Und es ist sodann ein wenig wie beim erklärten Witz, den man durch die Darlegung seiner Funktionsweise um die Ecke bringt. Oder anders gesagt: Gegenüber oder an Heino Jaeger, diesem komischen »Jahrtausendgenie« und »geradezu unglaublichen Virtuosen« (Eckhard Henscheid), vermag sich jede noch so skrupulöse und versierte Interpretation oder Analyse am Ende im Grunde nur bloßzustellen. Sie ist immer schon in die Falle getappt, die Jaeger ausgelegt hat. Ich versuche es trotzdem, in einigen kleinteiligen Annäherungen.

In dem Vortrag »Schule und Elternhaus« bezwingt ein Syllogismus, der Aristoteles in die Knie hätte gehen lassen, sämtliche Fragen der Erziehung, der Päda­gogik, der Generationenverhältnisse und der staatlichen Daseinsregelungsobliegenheiten: »Ohne Lernhilfe keine Eltern. Ohne Eltern keine Schule. Ohne Schule keine Eltern.«

Und das Beste: Es stimmt in Zeiten moderner Obrigkeitshörigkeit sogar. Ohne den festen Glauben, dass die allgemeine Schulpflicht (und die aus dieser hervorgegangene Institution) die Einweisung und Einsperrung in das, was man »Leben« nennt, rechtens organisiert, setzten die allermeisten Paare aus Faulheit, sich des je eigenen Verstandes zu bedienen, keine Kinder in die Welt – und würden nicht zu Eltern. Gäbe es deswegen logischerweise keine oder kaum Eltern und also keine oder kaum Kinder, bräuchte es keine Schule. Und schlösse die Exekutive daraus, auf das Erbauen und weitere Betreiben von Abrichtungseinrichtungen zu verzichten (wegen Sinnlosigkeit), erübrigte sich das Zeugen von Nachwuchs wiederum äußerst triftig von allein – ein Circulus, wie er strahlender und zwingender nicht denkbar ist.

Zu Jaegers kaum überschaubarem Inventar an rhetorischen Kniffen gehört zum Beispiel die Falschverwendung von – in sich abgestuften – Wortarten. »Recht vielen Dank für Ihr Gespräch«, beschließt ein wunderbar dösiger oder halb weggedöster Moderator eine hochinformative Zweierunterhaltung über sicherlich die Seele kräftig stützende Weinsorten. Der komische Effekt leuchtet unmittelbar ein und resultiert aus einer winzigen Verschiebung innerhalb der sprachlichen Synchronie. Statt des ziemlich obligaten Demonstrativpronomens »dieses« benutzt Jaeger das Possessivpronomen »Ihr«, das einen Besitz anzeigt, aber gegenüber einem Gespräch kann ein einzelner nun mal keinen Besitz anmelden, nicht einmal, wenn es sich um ein Selbstgespräch handelt. Selbst das Selbstgespräch ist ein Dia-Logos.

Ähnlich verfährt Jaeger in dem anbetungswürdigen, keine zwei Minuten dauernden Stück »Bremer Wochenmarkt«, einem Exerzitium in zerebral zerstörerischer Konfusion. Im Deutschen existieren drei Satzarten: der Deklarativsatz (der Aussagesatz, die Assertion), der Interrogativsatz (die Frage) und der Imperativsatz (der Aufforderungssatz, der Befehl). Gleich zu Beginn verkoppelt der Sprecher zwei der drei Satzarten glanzvoll sinnwidrig: »Darbieter sind sich darin einig: Soll der Freimarkt erhalten bleiben?«

Das versteht sich wohl von selbst – so, wie sich die unermessliche Jaegersche Komik von selbst versteht, ohne dass man insgesamt wirklich verstünde oder überblickte, was er und wie er das macht, aus dem Nichts sprachliche Handlungen schöpfend, die zu nichts führen und in sich kräuselnd im Nichts versickern – negativ-dialektische Metaphysik.

Vielleicht ist es die Intentionslosigkeit, die mich vermuten lässt, Heino Jaeger könnte ein Romantiker im genuinen Sinne gewesen sein, der die Sprache von ihren elenden dienenden Aufgaben der Darstellung und der Kommunikation suspendierte und sie in Musik, in den Ausdruck ihrer selbst, verwandelte.

Als »Mozart der Komik« hat Eckhard Henscheid Heino Jaeger bezeichnet, mit Blick auf das an Mozarts Klavierkonzerte erinnernde »Strudeln von Intuition und Improvisation aus nie versiegenden, sich im Gegenteil schon selber speisenden Quellen«. Das deutet nicht bloß auf die olympische Avanciertheit vieler Bühnennummern von Jaeger, in denen eine letztlich selbstreferentielle, vom Ausgangsmaterial, vom sedimentierten Wust der Sondersprachen und Soziolekte gänzlich abgehobene komische Turbulenz rumort. Gemeint ist zudem die in der grotesken Verschiebung und Demontage der isoliert noch erkennbar bedeutungstragenden sprachlichen Mittel bewahrte Genauigkeit des Vortrags, die ungeheure Sicherheit in der permanenten Fehlerproduktion.

»Nie hörte man auch nur einen einzigen falschen Ton«, verbeugt sich Olli Dittrich vor Heino Jaeger. Der Satz stimmt rundherum. In Jaegers seraphisch wahnsinnigen Mono- und Dialogen, etwa den Erörterungen über den Meeresboden (»Dass sich irgendwelche Dunkelelemente auf dem Meeresboden aufhalten, weiß heute eigentlich jeder bessere Gesetzgeber, äh, denn da unten is’ ja nichts mehr«), den Erläuterungen von Major Schade zum Märzbecher- und anderweitigen Schießen im Boden-Boden-Bereich und in anderen »Gebidden«, den »Erinnerungen eines Schauspielers« (»Besuch bei Ullstein«) – in diesen und unzähligen anderen Stücken, die nicht gar zu klugen Zeitgenossen als Parodien, als Kabarett durchgingen, stimmt, sprachlich-analytisch betrachtet, absolut gar nichts (mehr). Und es stimmt: alles – vom Urteil »Das kursiert auf Wahrheit«, vom abgelauschten Atemgeräusch bis zum klanglichen Gestus des Fremdenführers, der die sagenhafte Attraktion des »Speyers zu Worms« anpreist und dabei in nie gekannte Höhen touristisch-kunsthistorischer Aufklärungsprosa entfleucht: »Wir sehen hier die Leuchtkraft der Elfenbeinarbeit, eingearbeitet in Düsseldorfer Porzellanarbeit. (…) Die Figürschen hier an der Seite stellen dar den Erasmus von Meppen – auf der anderen Seite noch mal in klein –, den Erzherzog Wilhelm von Meppen und die sieben Tugenden – alles dargestellt in Figürschen, zum Teil reine Filigranarbeit.«

Über die »Rubarole«, die »im Alltage« (man beachte den schönen alten Dativ) allerhand gute Dienste leisten, weiß Jaeger zu berichten, dass sie sich in herrlichen »Schnittfarben« genauso verschanzen wie im »Ölrüster«, im »Aprilbenzin« und in der »klangwolleumwickelte(n) Wurst«, dass sie einen »Phosphatmantel« bilden und zuvor selbstverständlich in »verfeinert(n) Anbaugebiete(n) für (…) freiliegende Fermente« gewonnen wurden, welche in Südschweden und im Kongo liegen, »und das blüht jetzt auch alles«, der Rubarolweiterverarbeitungsfermentindustrie sei Dank.

Nun, das alles ist ja klar, »weil das ja klar is’« (E. Stoiber, Transrapidrede), und deshalb sollten wir auch die Jaegersche Frage »Ist die Prosa eigentlich tot?« (Jaeger griff offenbar die in Hans Magnus Enzensbergers »Kursbuch« dazumal vertretene These auf, dass die Literatur am Ende sei) unter Rekurs auf die heute überall als Allerklärungsparadigmen herum­gereichten und hofierten Rubarol- und sonstigen Naturwissenschaften beantworten: »Max Planck hat einmal gesagt: ›Wer die Prosa mit Füßen schlägt, schlägt sich selbst.‹«

Diese zeitlosen Darbietungen, die »Phantasieleistungen oberen Ranges« (Henscheid) sind, lassen sich auch als unabgegoltene ideologiekritische Demonstrationen rezipieren. Wenn man da von einem »Zahnpastarollsystem« und einem »Fresh-Schlauch« und einer revolutionären »Tubenerfahrung« (»Wir suchen eine Tube, die praktisch in der Hand des Verbrauchers kokettiert«) übermannt wird, steht einem schlagartig die undurchdringliche, obszöne Heillosigkeit spätkapitalistischer Bedürfnisproduktion und -steuerung vor Augen, der Irrsinn des Konsumismus und einer Wegwerfwelt, mit dem zwangsläufig eine desaströse sprachlich-psychische Verkrüppelung einhergeht, und »das, äh, ist natürlich sehr schön« (»Plansehen«).

Komplementär bevölkern den Jaegerschen Menschenkosmos die entsetzlichsten Vertreter der herrschenden Klasse, des Staates und der Behörden. Der Personalchef, ein tückischer, sadistischer Nichtsnutz, schwadroniert zehn Minuten lang um die beschlossene Kündigung herum und entblättert dabei die abgründige Gemeinheit autoritärer Verhältnisse bis ins letzte schäbige Detail. Wer da kein Mitleid mit dem (stummen) Untergebenen empfindet, ist stumpf wie ein Scheit Holz.

Vollständig transkribieren müsste man den vernuschelten »Polizeibericht«, in dem hintereinanderweg irgendwelche »Berichte« über irgendwelche Delikte und irgendwelche Indizien herum- und durcheinanderkugeln und der in seiner Amtsstube unausgesetzt mit sich selbst plappernde, gelangweilt schneidige deutsche Obrigkeitsdiener einen Delinquenten angesichts eines Autoparkvergehens zur Krönung der niederträchtigen Veranstaltung mit der Frage, hinter der die Gewalt des Staatsapparats lauert, konfrontiert: »Ham Sie schon mal Schwitzkasten gehabt?«

Jaeger mag in Habitus und Auftreten ein »Bürgerschreck« (so sein Entdecker und wohl wichtigster Unterstützer und Förderer Jürgen von Tomëi) gewesen sein, aber er war vor allem ein Komponist, der die Hilf- und Haltlosigkeit, die jede »menschliche« (Jaeger) Begegnung mit dem »In-der-Welt-Sein« (Heidegger) offenbart, zu modellieren verstand: in der Brüchigkeit und unauflöslichen, beredten Verworrenheit und simultan vollkommenen Richtigkeit seiner demolierten Figuren.

Ich bin kein Kunsthistoriker. Soweit ich das bildnerische Werk zu taxieren vermag, rutscht es rasch, bereits in der Frühzeit, vom Karikaturistischen ins Alptraumhafte hinein, hinein in eine Imaginationssphäre, in der Gewalt, Zurichtung, das Verschlungenwerden vorherrschen.

Das Wort »Schmerz« fällt mir ein. Lassen sich Analogien zwischen dem malerischen und zeichnerischen Œuvre und den Radioarbeiten konstatieren? Die Welt als Bild voller Verformungen, durch das sich überall Risse ziehen? Die akustischen Tableaus: Szenen, die die entfremdete Sprache selber aufführt und dabei, zerfurcht, zerkratzt und zerbröselnd, den entstellten »Menschen ohne Welt« (Günther Anders) verkörpert? Und reiht sich in den dialogischen Konstellationen nicht ein Verstehens- und Erkenntnisdebakel ans nächste – im Limbus ununterbrochenen Scheiterns beim Verfertigen der Rede?

Jedenfalls sog Heino Jaeger die sprachlichen Rituale des militärischen und bürokratischen Ordnungswahns in sich auf, inklusive nachhallender Hitler-Reden naturgemäß. So kam ein Geniestreich wie die »Kriegserinnerungen« auf uns – ein Konglomerat aus weltanschaulichem und lingualem Irrsinn sowie narrativer Katastrophenchaotik. »Ich hatte also die Aufgabe, bei mittlerem bis schwerem, äh, Seegang als, äh, Flotillienführer, äh, ein’ Zerstörer und ein Minensuchboot sowie das schwere Flakschiff Emden als Begleitreserve bis Reykjavik abzunehm’«, knödelt sich der näselnde ehemalige Kommandant den Hergang des »Zusammenbruchs« zurecht und faselt sich schließlich über Satzlöcher und Wortstolperer hinweg schwindelerregend betörend ins Delirium hinein: »Ich bekam sofort Fun-, äh, ich, äh, Funkspruch vom Zerstörer: ›Ihr Schiff brennt.‹ Ich sag’: ›Das könn’ wir nicht sein, wir sind das Flotillienboot.‹ Ich sage: ›Das is’ ja unerhört.‹ Ich ließ sofort durch meinen Adjutanten Herrn Herschel ein Telegramm in den Maschinenraum bringen. Wir wurden von einem, äh, äh, sss, wir sollten also sofort tauchen, ich sach’: ›Das ist nicht mehr möglich.‹ Wir wurden von einem englischen Kohlenseufzer, äh, aufgenommen, (der) unter japanischer Flagge lief, und konnten uns dann in Nor-, äh, in Norwegen absetzen.«

Der »zur Hälfte horrenden, zur anderen Hälfte kalmierenden und sogar bergenden ›Verrutschtheit‹ (Hörergedichtwettbewerb) der handelnden und oftmals wie kurz vorm Wegschlaffen und Wegschlafen ganz verrucht und doch seltsam trostreich herumredenden Figuren« attestiert Eckhard Henscheid eine epiphanische Potenz, die er auf das der Sprache per se »einverleibte Somnambulische und Surrealistische« zurückführt. Besonders anschaulich wird das im Ursprungsakt der »langage« (de Saussure), bei der Namensgebung, bei der sich die Arbitrarität des sprachlichen Zeichens (de Saussure), ergo die Willkürlichkeit der Benennung und daher »Lachhaftestes und also Erlösendes« (Henscheid) in glitzernder Reinheit zeigen. Henscheid nennt diesbezüglich »syndonyme Fälle« von »phylandrolemer Hydrologie«, ich möchte die »Bauelemente aus Thermophon« und die »Okkupenden« und die »Heliolithen« hinzufügen, die »prophylaktischen Schauspieler« nicht zu unterschlagen.

Eine für Jaeger ausgesprochen ergiebige Spezies waren die komplett narrischen Radioreporter und -moderatoren und -kommentatoren, diese Nullitätenschleudern, diese mal halb wegschnarchenden, mal vollständig durchdrehenden, mal sich in ihren überquellenden Phrasenaufläufen suhlenden, mal tremolierend oder brüllend tautologischen Abfall zusammenkaspernden Schrumpfintellektuellen, diese Produzenten begnadeter Inkohärenz und geschraubter Leere und Banalität. Man nehme lediglich die göttlich desolate Aufführung in »Kieler Woche« (Reporter: »Ja, was kommt eigentlich nich’ aus Kiel?«; vergleichbar die Zwischenfrage des Reporters in »Live aus der Textilfabrik«: »Ja, äh, das is’ ja doch sehr, äh, inte­ressant, nich’ wahr?«), die jede Art von Medienkritik antizipiert und sofort vernichtet – oder das »EG-Gespräch«, in dem ein grenzenlos bräsig-absenter Fragensteller eine »Fleischwalze« beziehungsweise eine »Wurstschwemme« problematisiert und in Erfahrung zu bringen sucht, wie sich der verzweifelte »EG-Frischverbraucher« da noch zurechtfinden könne; woraufhin ein Fabrikant das »Pingpongspiel mit der EG-Wurst« anprangert und beklagt, »dass der Inlandswurstfluss stark abgeebbt ist«. Man leide »sogar unter einer rückläufigen Wurstknappheit«, und das gelte für »fettabweisende Wurstsorten« genauso wie für »schlüpfrige Wurstsorten« aus den »kommunistischen Ländern«, über die man sich aber aufgrund gewisser Wurstpraktiken nicht den Kopf zerbrechen müsse.

Apropos Ernährungsangelegenheiten: Es sei darauf hingewiesen, dass das erste Brot der Menschheit das »Taschenbrot« war, das einst im vandalischen Raum auftauchte, nunmehr indes in der Brotfabrik alles auf die »Prügelmaschine« gesetzt wird, wie uns ein Spezialist während einer Führung verrät: »Da wird also das Brot vorgeprügelt, denn wir müssen – jede, jedes Brot muss erst einmal geprügelt werden, damit es praktisch schmackhaft wird. Wenn ein Brot nich’ noch erst durchgeprügelt würde, dann würde ja – dann könnten Sie ja auch Holz essen oder sonstwas. Das is’ der besondere, der besondere Zu-prügel-Geschmack.« (»Die Brotfabrik«)

Eckhard Henscheid hebt hervor, dass Jaeger seinen Figuren nie mit Schadenfreude gegenübertritt. Darin ist er Gerhard Polt – oder Polt ihm – zutiefst wesensverwandt. Beide richten nicht (und hinrichten tun sie erst recht nicht), im Gegenteil. Selbst dem vorderhand abstoßendsten oder abscheulichsten Charakter begegnen sie mit Zuneigung, mit Wärme. Nähmen das die Kulturesel in den Redaktionen mal zur Kenntnis, könnten sie Polt und Jaeger nicht länger faul und hoffärtig unter dem schändlichen Rubrum »Kabarett« ab- und weglegen.

Ausnehmend schön zeigt sich das beispielsweise in Jaegers Stück »Gespräch mit dem Schwiegervater«, in dem der Schwiegersohn in spe natürlich keinen Laut von sich gibt. »Ich bin an sich Menschenfreund, bestimmt«, versichert der Herr des Hauses, ein einfacher Arbeiter und eigenem Bekunden zufolge ein ehemaliger Berufsboxer, in einer Mischung aus Proletarier- und Ludensound, und in den nächsten Minuten bleibt stets unklar, ob sein klassenbewusstes Misstrauen gegenüber den »Weißkitteln« (der Schwiegersohn in spe ist technischer Zeichner und zählt daher gewissermaßen zu denen) nicht doch in eine etwas handfestere Form des Kennenlernens umschlägt.

In den Vordergrund rückt aber immer wieder das Bedürfnis, sich und die eigenen Vorbehalte verständlich zu machen, für klare Verhältnisse zu sorgen und den »ganz verteufelte(n) Haken da drin« – in der Heiratsanbahnungssache – herauszuziehen. Denn: »Das is’ natürlich eine Situation, die auf, woll’ ma’ sagen, auf Vertrauensbasis, äh, beruht.«

Und so einfach is’ das nich’. So sieht das aus.

Völlig wahrheitsgemäß unterstreicht Frank Schulz in seinem Begleittext zur CD »Lebensberatungspraxis Dr. Jaeger«, dass in den dort versammelten, recht streng formalisierten Gesprächen »Mitleid« und »Barmherzigkeit hinsichtlich der menschlichen Spezies« weben und walten.

»Schüchtern bis trotzig«, um ihre »Integrität« und um Worte ringend, tragen die Ratsuchenden am Telefon ihre leidgetränkten Geschichten vor und klagen über missliche persönliche Umstände, und Dr. Jaeger begleitet die absonderlichen Darlegungen entweder »emphatisch« schweigend oder durch ein amplifizierendes »Verständnisgrunzen«, eine »befremdliche Frühintervention« oder »die tumbe Bestätigung durch Wiederholung« (Schulz) des fahrig Geschilderten und, oft nach der zögerlichen, umständlichen Suche nach Worten, Dahingehaspelten, bis er – manchmal nach einer expliziten Bitte oder Bekräftigung (»Darum wollte ich Sie ja um Rat einholen«) – einen erlösenden Tip erteilt: einem entfesselten Tüftler einen »elektrischen Ohrenreiniger«, einem haupthaargeplagten Bahnpolizisten den Erwerb eines »Frisurenmusterbuchs«, dem vom trompetespielenden Mitbewohner und von trommelnden Nachbarn genervten Mann eine »Ausgleichsschwingungsanlage«, einem Gastronomen eine »Räuberplatte, die sehr gern von Autofahrern mal zwischendurch mitverzehrt wird«, einem Mann, dem sie während seines Urlaubs im Rahmen des Baus einer Umgehungsstraße das Haus abgerissen haben, er solle oder müsse »auf jeden Fall (…) eine Verlustmeldung machen, sonst machen Sie sich strafbar« – und so weiter. Es ist schlichtweg elysisch.

Heino Jaeger bewegte sich vermöge seiner »kongenialen Fähigkeit zum Zungenreden« (Schulz) in einem nur von ihm betretenen Bezirk, in dem er mit präzisest inszeniertem Sprachdurcheinander die verwaltete Welt aus den Angeln hob. Was Horkheimer/Adorno und das »Wörterbuch des Unmenschen« analytisch leisteten, erledigte Jaeger zur Not in knapp zwei Minuten am Mikrofon.

Heino Jaegers engster Freund Joska Pintschovius erzählt, dass Jaeger »gelehrten Hintersinn« und die »Schwadronörswissenschaften« gründlich ignorierte. Zum Glück spendierte mir die schöne Frau, während wir kürzlich wieder stundenlang Heino Jaeger hörten, aus der Lamäng einen Satz, den ich hier abschließend dankend zitiere: »Da fühlt man sich so ein bisschen in die Schranken gerufen.«