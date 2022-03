ZUMA Press/imago/Montage jW

Rüstung hat Priorität

Zu jW vom 23.3.: »Kriegswirtschaft boomt«

Die Bundesregierung rühmt sich, dass die Renten um ca. fünf bzw. sechs Prozent steigen, aber das ist lächerlich, wenn hier 100 Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr buchstäblich aus dem Fenster geworfen werden! Die Bundesregierung hat auch das Hartz-IV-Geld und das für Menschen mit Grundsicherung um drei Euro pro Monat am Anfang des Jahres erhöht, aber nun sollen auch die zwei Prozent des Bruttoeinkommens im Jahr für die Aufrüstung der Bundeswehr erreicht werden! Hier werden eindeutig Prioritäten gesetzt, und diese liegen 100prozentig nicht im sozialen Bereich, nein, das ganze Gegenteil ist der Fall! (…) Die einzigen Gewinner bei der aktuellen Politik sind nur die Rüstungskonzerne und das alles im Namen der sogenannten Sicherheit! (…)

René Osselmann, Magdeburg

Autos für reiche

Zu jW vom 23.3.: »Giga-Gaga in Grünheide«

Das hat gesessen. Ein Elektroauto für fast 53.000 Euro! Das kann sich Otto Normalverbraucher sowieso nicht leisten! Hinzu kommt der Schaden, den der Abbau von Lithium für die Batterieherstellung in der sogenannten Dritten Welt anrichtet. In dem Länderdreieck Chile, Argentinien und Brasilien verursacht der Lithiumabbau für die dort lebenden Menschen gesundheitliche Schäden. Missgeburten, Totgeburten und schwere Nachteile an Mensch und Natur (Tieren) sind an der Tagesordnung – damit wir in den reichen Ländern »umweltfreundlich« Auto fahren können. Geht’s noch? Und wie ist es möglich, dass Politiker die Baugenehmigungen einfach durchwinken? Wo leben wir denn! Scholz und Co., schämt Euch!

Gerd Weißmann, Regesbostel

Demokratie entsorgt

Zu jW vom 23.3.: »Giga-Gaga in Grünheide«

Noch erschreckender als die schmierige Unterwürfigkeit der Politiker, allen voran Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach, gegenüber Herrn Musk, ist deren merkwürdiges Demokratieverständnis. Der Multimilliardär soll Vorbild für künftige Projekte dieser Art sein, indem er erst handelt und sich danach die Genehmigungen »besorgt«. Weg mit Bürgerbeteiligung, Umweltschutz und anderem Schnickschnack. Her mit Gutsherrenart und Korruption.

Klaus Büchner, Berlin

Söldner aus Afrika

Zu jW vom 22.3.: »Unbewiesene Behauptungen«

Der heutige Artikel von Karin Leukefeld zum Krieg in der Ukraine (…) veranlasst mich zu der Frage, warum jW nicht hierzu auch die andere Seite beleuchtet und über die massiven Rekrutierungsversuche der ukrainischen Seite in vielen Staaten Afrikas berichtet. Bislang habe ich in deutschen Medien nichts gefunden über die offensichtlich konzertierten Bemühungen der ukrainischen Botschaften in Afrika, in ihren Gastländern Söldner zu rekrutieren und über die entsprechenden z. T. heftigen, verärgerten Reaktionen der jeweiligen Regierungen (z. B. Senegal, Algerien, Nigeria, Südafrika etc.). In Tunesien wurde sogar berichtet, die Behörden in der Ukrai­ne hätten versucht dort inhaftierte Tunesier für den Kampf gegen Russland zu rekrutieren. (…)

Hans-Reimar von Mutius, Bonn

Kämpfen für Faschisten

Zu jW vom 21.3.: »Baerbocks Helfer«

Seinem Aufruf (»Das Asow-Bataillon lockt Neonazis aus dem Westen in die Ukraine.«) sind Zehntausende gefolgt: Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hatte Ausländer aufgefordert, die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen Russland zu unterstützen. Nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums haben sich bereits knapp 20.000 Menschen aus 52 Ländern freiwillig gemeldet, um gegen Wladimir Putins Truppen in den Kampf zu ziehen. (…) Die Unterstützung der bundesdeutschen Regierung für ein solches Projekt wäre vor kurzer Zeit noch undenkbar gewesen.

Peter Richartz, Solingen

Schmutzige Geschäfte

Zu jW vom 21.3.: »Grüner Kolumbus«

Wer hätte das gedacht? Da reist gerade der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, welcher noch im Bundestagswahlkampf 2021 versprochen hatte, sich insbesondere für den schnellen Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energiequellen, für den Kampf gegen den Klimawandel und für Klimaneutralität einzusetzen, ausgerechnet zu den wenig von Menschenrechten haltenden Scheichs nach Katar, um dort Erdgasgeschäfte für Deutschland auf den Weg zu bringen.

Was kommt als nächstes? Die Verlängerung des Ausstiegs aus den fossilen Brennstoffen, aus der Atomenergie und/oder der Braunkohle? Meine Meinung zu Habecks plötzlicher Kehrtwende: Für das Weltklima in Deutschland und gegen Putins fossilen Krieg in der Ukraine kämpfen und gleichzeitig die fossilen Brennstoffe Öl und Gas in Russland und in Katar einkaufen, das ist ein absolutes No-Go. (…)

Roland Klose, Bad Fredeburg

Kein Regime-Change

Zu jW vom 19.3.: »Washington zündelt«

Dass China die Forderung des amerikanischen Präsidenten Biden ablehnt, sich von Russland zu distanzieren, die wirtschaftlichen Beziehungen abzubrechen, war zu erwarten. Denn eine Schwächung Russlands, ein Regimewechsel durch den Russland-Ukraine-Krieg liegt nicht im Interesse Chinas. Ein Russland unter dem Einfluss der USA ist für China schwer hinnehmbar. Als entscheidender Konkurrent der USA um weltweite Hegemonie wäre China dann eingekreist. Zu den Einflusssphären der USA, zu möglichen Aufmarschgebieten im Westen, Süden und Osten Chinas käme mit Russland der Norden hinzu. Ganz abgesehen von den beiderseits vorteilhaften wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Russland. Vermutlich ging es Biden darum, China als vermeintlichen Unterstützer des weltweit zu Recht verurteilten russischen Angriffskrieges zu brandmarken. Dabei dürfte China am allerwenigsten an diesem Krieg und dadurch unsicheren Machtverhältnissen in Russland gelegen sein.

Christian Helms, Dresden