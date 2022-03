Kampf für Frieden

Johannes Zang Durch Beton getrennt: Blick aus Ostjerusalem auf die israelische Grenzmauer

Angela Godfrey-Goldstein ruft aufgeregt in den Hörer: »Gerade werden drei Häuser in Ostjerusalem abgerissen.« Die aus Südafrika stammende Jüdin, die im Israelischen Komitee gegen Hauszerstörung (ICAHD) aktiv ist, kenne ich von Demonstrationen. »Wo?« Ich brauche einen Anhaltspunkt. Denn in manchen Vierteln existieren weder Straßennamen noch Abwasseranschluss. Bei Dschabal Al-Mukaber, erfahre ich, das würde ich finden. Hektisch packe ich Kamera, Notizblock, Aufnahmegerät, Wasserflasche ein und warte angespannt auf ein Taxi. Endlich! Ein palästinensischer Chauffeur hält. Nach dem Ziel gefragt, antworte ich: »Dschabal Al-Mukaber, dort wird ein Haus abgerissen.« Er antwortet: »Ich kann dir auch mein zerstörtes zeigen.« Er zieht unter dem Sitz eine laminierte Zeitungsseite hervor – sein Lebenstraum unter Schutt begraben.

Schon ist der Abrissbagger zu hören. Ich zahle, steige aus, gehe eine Gasse bergab und stoße auf einen Ring teils berittener israelischer Streitkräfte. Ein Uniformierter fragt, was ich wolle. Ich halte ihm meine Visitenkarte hin und er mich fest, wegen fehlenden Presseausweises. Dann telefoniert er. Wird er mich verhaften? »Du kannst hier nicht weiter.« Ich mache mich scheinbar auf den Rückweg, verstecke mich hinter Olivenbäumen. Trotz höchster Erregung will ich festhalten, was in Ostjerusalem fast Alltag ist. Nachbarn stehen auf Balkonen, Dächern, vor Häusern. »Osama bin Laden soll ein Terrorist sein? Das sind die Terroristen!« ruft ein junger Palästinenser und zeigt in Richtung Soldaten. Etwa zwei Dutzend Fotos mache ich, dann breche ich auf, aufgewühlt, fassungslos, zornig.

Kollektivbestrafung mit Bagger

Hauszerstörung war das erste Symptom der israelischen Militärbesatzung. Ins Herz Jerusalems fuhren nur Stunden nach dem Sechstagekrieg 1967 Bagger vor, Dynamit erledigte den Rest: Die seit dem Mittelalter auf dem heutigen Platz vor der Klagemauer stehenden 135 palästinensischen Häuser im Mughrabi-Viertel waren zermalmt. Israel vernichtet bis heute Häuser – aus militärischer Notwendigkeit, als Strafe für die ausgeführte Terrorattacke eines Familienmitglieds oder weil der Bauherr keine Baugenehmigung hat. Die bleibt für Palästinenser Ostjerusalems oder des sogenannten C-Gebiets (unter alleiniger Kontrolle Israels) im besetzten Westjordanland fast immer ein Traum. Meir Margalit, Mitgründer des ICAHD und ehemaliges Mitglied im Jerusalemer Stadtrat, weiß, was Palästinenser von der Stadtverwaltung zu hören bekommen: Es gebe weder Bebauungsplan noch Wasser- und Stromanschluss, das Grundstück liege im Grünstreifen oder über einer historischen Stätte, die noch ausgegraben werde. Margalit: »Die Stadtverwaltung weigert sich ständig, ihnen legales Bauen auf eigenen Grundstücken zu erlauben.« Für wenige wird der Traum vom genehmigten Bauantrag wahr – nach langem Warten, dem Bezahlen einer Baugebühr im fünfstelligen Dollar-Bereich oder als »Dank« für Informationen an den israelischen Geheimdienst. 150.000 Palästinenser, so der jüngst veröffentlichte und heftigst gegeißelte Report von Amnesty International, leben unter dem Damoklesschwert des Abrissbefehls. ICAHD-Mitgründer Jeff Halper bilanziert: »Das ist eine der schmerzhaftesten Seiten der Besatzung und Kollektivstrafe – und die ist illegal nach internationalem Recht.«

Shir Hever, in Deutschland lebender und in Israel geborener Friedensaktivist, hält den ICAHD nach wie vor für »wichtig«, doch seit sich Halper mehr für die »One Democratic State Campaign« (Ein-demokratischer-Staat-Kampagne) engagiere, sei das Komitee »nicht mehr so wichtig wie früher«. Das, vor genau 25 Jahren gegründet, hat jüngst diese Zahl veröffentlicht: »Seit 1947 wurden in Israel und den besetzten Gebieten über 131.000 palästinensische Häuser zerstört.«

So weit müsse man zurückgehen für eine Wurzelbehandlung des Konflikts, meint ein weiteres Geburtstagskind: die israelische Organisation Zochrot (weiblicher Plural von »erinnern«). Sie kämpft seit 20 Jahren dafür, dass »die fortbestehenden Ungerechtigkeiten der Nakba« israelischerseits anerkannt werden, dass man Verantwortung übernimmt und Wiedergutmachung leistet. Das arabische Wort Nakba meint Flucht und Vertreibung von mindestens 700.000 Palästinensern und die Entvölkerung von 500 Dörfern vor und nach der Staatsgründung Israels. Darüber klären die fünf Mitarbeiter – drei israelische Jüdinnen und zwei Palästinenser mit israelischer Staatsangehörigkeit – auf, in tatsächlichen und virtuellen Touren. Wenn möglich, lässt Zochrot einen Heimatvertriebenen die Gruppe durch sein früheres Dorf führen, von dem vielleicht nur noch das Minarett steht oder einige Grabsteine. »Wenn sie die Ruinen ihrer Häuser berühren, berühren sie damit auch den schmerzhaften Moment ihrer eigenen Vertreibung«, ist man sich bei Zochrot sicher. Indem man Vertriebene zu Wort kommen lässt, die Tour mittels Film und Broschüre festhält, erfahren sie »Anerkennung und Augenblicke der Heilung«.

Anlässlich des 20. Geburtstages plant Zochrot die Kampagne »Zehn Tage der Rückkehr« zwischen »israelischem Unabhängigkeitstag« und dem Nakba-Tag am 15. Mai mit Podiumsdiskussionen, Vorträgen und Touren. Najwan Berekdar verantwortet »Medienarbeit und Augenzeugenaussagen« und nennt weitere Projekte: die App iNakba, ein neues Video einer Nakba-Überlebenden sowie die Hashtagkampagne »Expose JNF«. Hinter dem Kürzel verbirgt sich der Jüdische Nationalfonds, dessen Erholungsparks in Israel zum Teil über zerstörten palästinensischen Orten errichtet wurden. Dortige Hinweisschilder, so Berekdar, verschwiegen die palästinensische Vergangenheit. Alle Zochrot-Aktivitäten zielten darauf, »die Wahrheit über israelische Verbrechen und die palästinensische Geschichte« bekanntzumachen. Dazu errichtet die Organisation an einem entvölkerten Dorf ein mehrsprachiges Schild mit dem ursprünglichen arabischen Ortsnamen, auf die Gefahr hin, dass es möglicherweise gewaltsam entfernt wird.

Nicht nur solcher Gegenwind von mutmaßlich nationalreligiösen Juden schlägt Zochrot entgegen, auch politischer. Vor zehn Jahren wurde das sogenannte Nakba-Gesetz verabschiedet, das öffentliches Gedenken an die Vertreibung unter Strafe stellt. Als wären das der Hürden nicht genug, musste die Organisation ihr Büro schließen. Shir Hever, Mitarbeiter vom BIP, dem Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern, erklärt die Hintergründe. Die hauptsächlich europäischen Förderer »beschlossen, die Finanzierung einzustellen, nachdem sie von rechten israelischen Organisationen angegriffen wurden«. Für Hever ist das »sehr traurig«, denn Zochrot sei »unglaublich wichtig«, auch weil es den »Diskurs in Israel verändert und den Begriff Nakba weithin bekanntgemacht« habe.

Differenzen und Rivalitäten

Allmep, die »Alliance for Middle East Peace«, listet auf ihrer Internetseite 140 israelische, palästinensische oder binationale Organisationen und Initiativen zu Dialog, Frieden, Gleichberechtigung, Menschenrechte oder Versöhnung auf. Warum vermochten sie die Entscheidungsträger in der Politik nicht von ihren Werten zu überzeugen?

Johannes Zang Zentraler Bestandteil der israelischen Militärbesatzung seit 1967: Das Zerstören palästinensischer Häuser

Für Professorin Tamar Herman vom Israeli Democracy Institute begann das »goldene Zeitalter der Friedensbewegung in Israel Ende der 70er Jahre, mit einem Höhepunkt nach Ausbruch der ersten Intifada 1987«. Hunderttausende hätten sich an Demonstrationen, Begegnungen, Petitionen beteiligt. Den Niedergang der »ersten großen Friedensaktivismuswelle« verortet die Politologin »paradoxerweise« mit der Unterzeichnung des Oslo-I-Abkommens 1993. Im Artikel »Fifty Years of Occupation: The Effectiveness of Activity for Peace in Israel 1967–2017« für das Palestine-Israel Journal diagnostizierte sie mehrere Gründe: Viele Friedensaktivisten glaubten, ihr Anliegen werde fortan von der politischen Führung weiterverfolgt, folglich bedürfe es keines weiteren Engagements. Dieses, so befürchteten andere, »könnte Gegner des Oslo-Prozesses dazu verleiten, ihre Positionen zu verhärten«. Wieder andere Friedensstreiter litten unter Burnout. Zudem distanzierten sich Politiker vom Friedenslager, »weil sie nicht den Eindruck erwecken wollten, der politische Prozess sei in der Hand der Linken«. Dazu seien Differenzen und Rivalitäten innerhalb der Friedensbewegung gekommen. Palästinensische Selbstmordanschläge der 1990er Jahre sowie die zweite Intifada schwächten das Friedenslager weiter und die Unterstützung für dieses. Außerdem fand, so Herman, deren Botschaft kein lautes Echo in Palästina, was die in Israel vorherrschende Meinung: »Es gibt keinen Partner auf palästinensischer Seite«, verstärkte.

Uri Avnery (1923–2018), zeitlebens wohl der im Ausland bekannteste israelische Friedensaktivist, sah einen weiteren Grund im Umgang mit der Camp-David-Konferenz 2000. Ihm zufolge hat der damalige Premierminister Ehud Barak nach der Rückkehr aus den USA verkündet: »Wir haben jeden Stein umgedreht, um Frieden zu erreichen. Wir haben Vorschläge gemacht, die keine israelische Regierung jemals gemacht hat. Arafat und die Palästinenser haben alles ausgeschlagen. Sie wollen uns ins Meer werfen. Wir haben keinen Partner.« Das habe Barak derart »ins israelische Bewusstsein eingemeißelt«, dass dies »die Friedensbewegung in Israel zertrümmert« habe.

Ausgerechnet der von ihm vor 30 Jahren mitgegründete Gush Shalom steht kurz vor dem »Geburtstag« schlechter da denn je. Der 2001 mit dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnete »Block des Friedens« ist laut Sprecher Adam Keller »in keinem guten Zustand«. Aus der 20köpfigen Kerngruppe sind fast alle jenseits der 70, einige sogar über 80; seit zehn Jahren gelingt es weder, jüngere zu gewinnen, noch, eine »offizielle und reine Gush-Shalom-Aktion« auf die Beine zu stellen. Daher haben sich die Aktivisten beispielsweise zur Ernteunterstützung palästinensischer Bauern der »Olive Harvest Coalition« angeschlossen. Immerhin verschickt Keller nach wie vor in guter Gush-Shalom-Tradition aufrüttelnde Kurztexte auf Hebräisch und Englisch in alle Welt. Anfang März kritisierte man unter dem Titel »He goes to Moscow – but absolutely not to Ramallah« den israelischen Premierminister. »(Naftali) Bennett empfindet keine moralische Verpflichtung, sich diplomatisch ins Zeug zu legen, um den blutigen Konflikt mit den Palästinensern zu beenden.« Während er sich nach Moskau aufgemacht habe, schaffe er es nicht ins nahe Ramallah.

Shir Hevers Urteil: »Seit dem Tod von Avnery ist sehr wenig von dieser Organisation übriggeblieben.« Sprecher Keller glaubt deshalb nicht an »irgendeine größere Veranstaltung« im Jubiläumsjahr.

Was für ein Frieden?

Und wie blicken Palästinenser auf die Friedensbewegten jenseits der Grünen Linie, sprich: in Israel? Professor Mohammed S. Dajani Daoudi, Gründer der palästinensischen Friedensgruppe Wasatia »unterstützt israelische Friedensstifter sehr«, eine grundsätzliche Anfrage hat er jedoch: »Was meint ihr mit Frieden? Frieden unter Besatzung oder Frieden, um die Besatzung zu beenden?« Immer, wenn »gemäßigte Palästinenser« israelische Friedensaktivisten treffen, würden sie »inspiriert«, und der »Mythos, es gebe auf der anderen Seite keinen Partner für den Frieden, ist widerlegt«. Omar Halabi, Christ und Direktor des palästinensischen Zentrums für Befreiungstheologie Sabeel, klingt da grundsätzlicher und kritischer: »Israelis sind so gestrickt, dass sie nur gewaltsamem Widerstand Aufmerksamkeit schenken und dabei die meisten Formen des Widerstandes ignorieren.«

Dem widerspricht Shir Hever indirekt: Gerade die verschiedenen Regierungen unter Führung Benjamin Netanjahus hätten große Anstrengungen unternommen, um die genannten und andere Organisationen »zum Schweigen zu bringen und zu demütigen«. Dazu seien Gesetze erlassen und mit Geldern »rechte Gegenorganisationen« wie NGO Monitor, Kohelet Policy Forum, Women in Green oder Im Tirtzu gegründet worden, um »diese zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich Menschenrechten, Frieden und Gleichheit verschrieben haben, zu zerstören«.

Für die israelische Politologin Herman wird das Potential des Friedenslagers grundsätzlich überschätzt. Eine simple Untersuchung der Geschichte zeige, »dass an keinem Ort der Welt Friedensorganisationen von allein eine historische Veränderung und Transformation herbeigeführt haben«.