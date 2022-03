Gestern einen Desinfizierer kennengelernt, bei Currywurst, Pommes und Bier am Treptower Park. 200 Tote im Jahr 2021, zerhackt, zermanscht, zerfahren aus den Gleisen geholt – 200? Und, viel Alkohol hilft? Manchmal, sagt Thomas. Aber nicht immer. Er hat gerade zwei Wochen frei. Gefährlicher Urlaub. Wir bestellen uns einen Wodka. Ach, Kinder sind was Schönes, sagt er und schaut Nucki liebevoll an. Meine Dreijährige guckt komisch zurück. Er reicht ihr einen Pommes. Sie steckt ihn sich in den Mund. Ach, Kinder sind was Schönes! ruft Thomas. Nucki will lieber ein Stück Wurst, mundgerecht zerkleinert.