Australien: Sanktionen gegen Moskau und Minsk

Canberra. Australien verhängt weitere Sanktionen gegen Russland und Belarus. Die neuen Maßnahmen richteten sich gegen den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko und Mitglieder seiner Familie sowie gegen 22 »russische Propagandisten und Desinformationsaktivisten« im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine, teilte das Außenministerium in Canberra am Freitag mit. Damit erhöhe sich die Zahl der von Australien sanktionierten »kremlfreundlichen Propagandisten« auf 32. (dpa/jW)