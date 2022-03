Nordkorea: Gerüstet für Konfrontation mit USA

Pjöngjang. Nordkorea sieht sich nach dem erfolgreichen Test einer neuartigen Interkontinentalrakete für eine »langjährige Konfrontation« mit den USA gerüstet. Sein Land verfüge nun über »beeindruckende militärische und technische Fähigkeiten, die von jeder militärischen Bedrohung und Erpressung unbeeindruckt bleiben«, sagte Präsident Kim Jong Un laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA nach dem Raketenstart am Donnerstag. Die USA übten scharfe Kritik und reagierten mit neuen Sanktionen. Am Freitag sollte der UN-Sicherheitsrat (nach jW-Redaktionsschluss) über den größten Raketentest Nordkoreas seit 2017 beraten. Kim hatte den Testabschuss einer neuartigen ballistischen Interkontinentalrakete am Donnerstag morgen laut KCNA persönlich überwacht. Die neue Waffe des Typs »Hwasong-17« werde »ihre Aufgabe und Pflicht als mächtiges nukleares Abschreckungsmittel erfüllen«, sagte er demnach. (AFP/jW)