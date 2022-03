Entlastungspaket: Großer Teil der Bevölkerung ausgeschlossen

Liesa Johannssen/imago images/photothek Das Entlastungspaket der Regierung: Mehr als 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner gehen leer aus

Der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann (Die Linke) erklärte am Freitag zum Entlastungspaket der Bundesregierung:

Mit dem Entlastungspaket der Ampelregierung unter Olaf Scholz (SPD) sollten die Mehrbelastungen durch steigende Energiepreise reguliert werden. Dass Reinigungskräfte mit 300 Euro aber genauso entlastet werden wie Immobilienhaie, aber Hartz-IV-Bezieher nur noch 100 Euro bekommen sollen, zeigt die soziale Sprengkraft des Pakets.

Viel schlimmer noch: Im Rahmen der Einmalzahlungen wird eine riesige Bevölkerungsgruppe gänzlich vergessen. Über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner erhalten gar keine Einmalzahlung. Aber genau diese Gruppe von Menschen mit meist sehr geringen Renten wird besonders hart von steigenden Heiz- und Stromkosten getroffen. Es ist völlig unverständlich und nicht hinnehmbar, dass sie gänzlich unberücksichtigt bleiben.

Auch Selbständige und Kleinunternehmer gehen mit diesem Entlastungspaket entweder gänzlich leer aus oder kommen viel zu kurz. Dieses Paket ist anscheinend löchriger als ein Schweizer Käse. Anstatt Lebensleistungen auch mit der notwendigen Unterstützung anzuerkennen, werden anscheinend lieber Mineralölkonzerne hofiert. Diese machen dank der Preissteigerung nämlich den großen Reibach. Die Bundesregierung kuscht hier erneut vor der Energiewirtschaft und nimmt sie wieder nicht an die kurze Leine. Es wäre längst überfällig .

Das Deutsche Institut für Menschenrechte erklärte am Freitag zum 13. Jahrestag des Inkrafttretens der UN-Behindertenrechtskonvention:

Deutschland ist auch 13 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention noch weit von einer inklusiven Gesellschaft entfernt. Das erklärte das Deutsche Institut für Menschenrechte anlässlich des Jahrestags des Inkrafttretens der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland am 26. März. »Die Situation von Menschen mit Behinderungen wird in vielen Politikfeldern oft nur unzureichend mitgedacht«, sagt Leander Palleit, Leiter der Monitoringstelle UN-Behindertenrechtskonvention des Instituts. (…)

Nach Ansicht des Instituts sollten in Bundestag und Länderparlamenten nicht nur die Sozialausschüsse, sondern auch alle anderen Ausschüsse die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention als ihre Aufgabe begreifen und Bedarfe von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen.

»Alle Politiker und Politikerinnen vertreten unabhängig von ihrer fachlichen Spezialisierung immer das ganze Volk. Wir reden hier immerhin von rund einem Fünftel der Bevölkerung«, betont Palleit. Viel zu oft würden Themen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, beim Sozialressort verortet oder allein dessen Initiative überlassen.

Das Institut fordert aktuell Bund, Länder und Kommunen auf, bei der Aufnahme geflüchteter Menschen die Bedarfe beeinträchtigter Menschen mitzudenken. Beim Bund betreffe das die Ausgestaltung des Asylrechts, bei den Ländern und Kommunen die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung. »Das gilt nicht nur in der aktuellen Situation und nicht nur für Geflüchtete aus der Ukraine«, so Palleit.