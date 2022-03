»Das Vermächtnis der Überlebenden weitergeben«

Hartenfelser/imago images Ulrich Schneider auf einer Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus (8.5.2020)

Von der Gründung an stand die VVN unter Druck. Schon in den 50er und 60ern geriet sie im Zuge der Hatz auf Kommunisten ins Visier der Staatsmacht. Wie hat sich das ausgewirkt?

Ulrich Schneider: Die Angriffe begannen 1951 mit den »Blitzgesetzen«. VVN-Mitglieder wurden aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Der gesamtdeutsche Rat und mehrere Landesverbände wurden verboten. Auch in der DDR wurde die VVN als Bündnisorganisation 1953 aufgelöst. In der BRD galt sie als »kommunistische Tarnorganisation«.

1971 wurde die VVN zum Bund der Antifaschisten erweitert. Welchen Hintergrund hatte das?

U. S.: Der Aufstieg der NPD ab Mitte der 1960er Jahre zeigte: Alte und neue Nazis bleiben eine reale politische Gefahr. Im Kampf gegen die Notstandsgesetze verteidigte man demokratische Freiheiten, und Studenten fragten nach faschistischen Traditionen an den Universitäten. Antifaschismus war politisch präsent. Es ging nun darum, das Vermächtnis der Überlebenden an die jungen Generationen weiterzugeben und sie für die Zukunft des Antifaschismus in die VVN zu integrieren.

Was bedeutete der Kampf gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit ab 2019?

Florian Gutsche: Es gab immer wieder Versuche, die VVN-BdA aus dem öffentlichen Diskurs zu verdrängen. Glücklicherweise gelang das nie vollständig. Dennoch war für uns die Aberkennung der Gemeinnützigkeit erst einmal ein Schock und hat für viel Stress gesorgt. Aber sie war auch Auslöser für eine solidarische Eintrittswelle und eine Vielzahl neuer Aktivitäten. Letztlich konnten wir aus dem Angriff gestärkt hervorgehen. Durch die Diffamierungen des Verfassungsschutzes kann es allerdings jederzeit wieder zu Angriffen gegen uns kommen.

Zuletzt brachte der Streit über einen Beitrag in der Verbandszeitschrift antifa von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, die VVN-BdA in die Schlagzeilen. Hatte das auch positive Auswirkungen?

F. G.: Wir haben nach den Anwürfen gegen die Ministerin durch Junge Freiheit, Bild, Union und andere sowie der Empörung darüber viele Neueintritte verzeichnen können. Diese Solidarität freut uns natürlich und stärkt uns. Was man aber auch sehen muss ist: Eine weit am rechten Rand stehende Postille hat einen vermeintlichen Skandal aufgedeckt, und Bild sowie Teile der CDU/CSU sprangen darauf an. Dieser Vorgang macht deutlich, dass sich die Berührungsängste gegenüber Nazis und neurechten Kreisen in Teilen der Gesellschaft weiter reduziert haben. CDU-Bundestagsabgeordnete waren sich nicht zu schade, uns mit Verleumdungen anzugreifen. Angesichts einer nicht endenden Reihe rechter Morde und Angriffe finden wir das fatal und werden auch juristisch dagegen angehen.

Was kann ein Engagement in der VVN-BdA für junge Leute heute bedeuten?

F. G.: Die Möglichkeiten reichen von der Betreuung eines Infostandes, der Erstellung einer Broschüre bis hin zur Organisation von Veranstaltungen oder Festen. Je nachdem bedeutet das natürlich die Investition von Zeit und Kraft für antifaschistische Anliegen, aber man kann natürlich auch einfach nur Mitglied sein.

Im Juli 2021 starb die VVN-Ehrenvorsitzende Esther Bejarano. Von der Gründergeneration sind nur noch wenige am Leben. Was bedeutet das für die Vereinigung?

U. S.: Die Zeit der Zeitzeugen ist unwiederbringlich vorbei. Als Organisation, die ihr Selbstverständnis auf das Vermächtnis der Überlebenden bezieht, sind wir im besonderen Maße gefordert. Viele von uns Nachgeborenen sind durch den Kontakt mit Frauen und Männern aus Verfolgung und Widerstand zur VVN gekommen. Daher können wir als »Zeugen der Zeitzeugen« darauf verweisen, dass sich unsere Haltung nicht allein auf Dokumente oder Bücher stützt, sondern von den Erfahrungen derjenigen ausgeht, die gegen den Faschismus gestanden haben.