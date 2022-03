Gegen alle Widrigkeiten

Klaus Rose/imago Protest von VVN-Mitgliedern in KZ-Kleidung gegen Berufsverbote (Bonn, 23.10.1975)

Schon an der Wiege standen die Wächter. Von Schwierigkeiten der Namenswahl für die heute allgemein mit dem Kürzel VVN-BdA benannte, von ihm mitbegründete Organisation hat Emil Carlebach, Kommunist aus Hessen und Buchenwald-Überlebender, später berichtet. Im brandenburgischen Henningsdorf habe er sich Anfang 1946 mit anderen früheren Widerstandskämpfern getroffen. Er habe, so Carlebach, den »Kameraden aus der Ostzone« damals gesagt: »Gründet ihr einen ›Kampfbund gegen den Faschismus‹, dann ist es nicht möglich, den gesamtdeutsch zu haben, denn die Westmächte dulden das nicht.« Als Antwort habe er bekommen: »… in drei Teufels Namen gründen wir die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes.« Der Name sei also zustande gekommen »unter dem halben Verbotsdruck der Westalliierten«.

Bis in die Gegenwart bleibt Repression ein ständiger Begleiter der VVN, die 1971 ihre Organisation für nachgeborene Generationen geöffnet hat und seitdem den Zusatz »Bund der Antifaschisten« führte (heute »Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten«). Doch sie überstand alle Stürme und feiert an diesem Sonnabend als älteste und mitgliederstärkste antifaschistische Organisation der Republik in Frankfurt am Main ihre Gründung vor 75 Jahren. Offizieller Gründungsakt war die »1. Interzonale Länderkonferenz der VVN« vom 15. bis 17. März 1947 in der hessischen Metropole. Überlebende des faschistischen Terrors schufen an diesem Wochenende den gesamtdeutschen Rat der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes.

Schon kurz nach Kriegsende hatten sich in allen Besatzungszonen Frauen und Männer aus Widerstand und Verfolgung zu Interessenverbänden zusammengeschlossen. Die VVN wurde als interzonale und überparteiliche Sammelorganisation gegründet. Zum Verbandszeichen wurde der rote Winkel gewählt, das Kennzeichen der politischen Häftlinge in den Konzentrationslagern. Im Oktober 1947 hatte die VVN etwa 300.000 Mitglieder.

Die defensive Namenswahl verhinderte nicht, dass der VVN der Wind von Beginn an ins Gesicht blies. Für ihre Gegner war schon der kommunistische Einfluss in der VVN inakzeptabel, der sich aus dem Umstand ergab, dass die KPD im Widerstand gegen die Nazis eine herausragende Rolle gespielt hatte. Die SPD-Führung im Westen um den früheren KZ-Häftling Kurt Schumacher lehnte bereits die Gründung der VVN ab und erklärte die nichtkommunistischen VVN-Funktionsträger kurzerhand zu »nützlichen Idioten« der KPD. Im Mai 1948 setzte Schumacher einen Unvereinbarkeitsbeschluss der SPD mit der VVN durch.

Auch von den vielen Altnazis, die längst wieder in Schlüsselpositionen in Verwaltung, Justiz, Militär und Wirtschaft saßen, hatte die VVN keine Sympathien zu erwarten. Die von der Vereinigung auf Grundlage des Schwurs von Buchenwald formulierten Ziele wie Entnazifizierung, Entmilitarisierung und Demokratisierung verstanden sie als Kampfansage. Einzelne Landesverbände der VVN wurden verboten.

Die Vereinigung überstand jede Verfolgung, wurde aber von der »Wende« Ende 1989 hart getroffen. Die Finanzhilfe aus der DDR fiel weg. Die VVN-BdA musste ihre Frankfurter Bundesgeschäftsstelle auflösen und ihre 25 hauptamtlichen Beschäftigten entlassen, sie geriet in eine tiefe Krise. Man entschied sich aber, die Arbeit mit einer neuen Struktur fortzusetzen. Im Jahr 2000 definierte die vom Bundesausschuss herausgegebene antifa-rundschau den Verband als »eine pluralistisch zusammengesetzte Bündnisorganisation von Antifaschisten unterschiedlicher Herkunft und Auffassung«.

Trotz der breiteren Aufstellung blieb die VVN im Visier der Repressionsbehörden. Im November 2019 erkannte das Berliner Finanzamt für Körperschaften der Vereinigung den Status der Gemeinnützigkeit ab und forderte Steuernachzahlungen. Es begründete das mit der Nennung der Vereinigung als »bundesweit größte linksextremistisch beeinflusste Organisation im Bereich des Antifaschismus« im bayerischen Verfassungsschutzbericht. Nach breitem Protest erfolgte im April 2021 die Kehrtwende: Das Finanzamt erkannte die Gemeinnützigkeit vollständig wieder an.

Letztlich hat die Repression der VVN-BdA nicht wirklich etwas anhaben können. Vor allem aber hat sie deutlich gemacht, dass eine starke antifaschistische Organisation in der BRD heute nicht weniger gebraucht wird als 1947. Anschläge wie die von Hanau und Halle oder Enthüllungen über rechte Netzwerke in Polizei und Bundeswehr zeigen, dass der Schwur von Buchenwald nicht an Aktualität verloren hat. Die »Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln« bleibt die Losung.