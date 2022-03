EU zieht sich den Stecker

Ulrich Hässler/imago Die »Druschba«-Trasse, mit tatkräftiger Hilfe der DDR gebaut, steht zur Disposition (Iwano-Frankowsk 1976)

Mit einem neuen Flüssiggaspakt mit den USA sucht die EU ihren Ausstieg aus dem Bezug russischen Erdgases zu beschleunigen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Joseph Biden schlossen am Freitag in Brüssel eine Vereinbarung, der zufolge Washington noch in diesem Jahr für die zusätzliche Lieferung von rund 15 Milliarden Kubikmetern Flüssiggas in die EU sorgen wird. Dabei soll es sich neben US-Flüssiggas auch um Beiträge von »internationalen Partnern« handeln. Seit geraumer Zeit im Gespräch ist zum Beispiel, dass Südkorea der EU mit dem Weiterverkauf eines Teils seiner eigenen Flüssiggasvorräte aushilft. Längerfristig sagt die EU zu, »bis mindestens 2030« den Import von zusätzlich 50 Milliarden Kubikmetern US-Flüssiggas pro Jahr zu garantieren. Damit schafft sie Planungssicherheit für neue US-Frackingvorhaben sowie für den Bau neuer US-Exportterminals. Liefert die US-Seite tatsächlich, könnte die EU damit immerhin ein Drittel der Einfuhr aus Russland von zuletzt rund 155 Milliarden Kubikmetern Erdgas pro Jahr ersetzen, allerdings auch nicht mehr.

In Berlin präsentierte Wirtschaftsminister Robert Habeck gleichzeitig einen Zwischenstand bei den deutschen Bestrebungen, auf russische Energierohstoffe zu verzichten. Laut dem neuen »Fortschrittsbericht Energiesicherheit« konnten bei Kohle und Öl die ersten »Etappenziele« erreicht werden. Wie Habeck mitteilte, werde die Bundesrepublik ab dem Herbst wohl keine russische Steinkohle mehr kaufen; bis zum Jahresende wolle man auch beim Erdöl »nahezu unabhängig« sein. Beim Erdgas werde das frühestens Mitte 2024 gelingen. Um möglichst schnell auf Flüssiggas umsteigen zu können, sollen bis zum Jahreswechsel 2022/23 mehrere schwimmende Terminals in Betrieb genommen werden, in denen der verflüssigte Rohstoff wieder in Gas umgewandelt und dann weitergeleitet wird. Zudem sollen unter Hochdruck feste Terminals etwa in Brunsbüttel und Wilhelmshaven gebaut werden. Bis Jahresende will Habeck den Anteil russischen Erdgases am deutschen Import mit Hilfe von Einsparungen »auf etwa 30 Prozent« senken. 2021 lag er bei 55 Prozent.

Unterdessen treibt die Bundesregierung die Notfallplanungen für den Fall voran, dass die russischen Erdgaslieferungen früher als gewünscht eingestellt werden. Seit Moskau erklärt hat, sein Erdgas müsse ab der kommenden Woche in Rubel bezahlt werden, nehmen die Forderungen zu, es darauf ankommen zu lassen und sogar einen kompletten Bruch bei den Lieferbeziehungen hinzunehmen. Deutschland fehlte dann – bei gerade einmal zu einem Viertel gefüllten Erdgasspeichern – rund die Hälfte seines Erdgasnachschubs. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat mittlerweile die Bundesregierung aufgefordert, die Frühwarnstufe des »Notfallplans Gas« auszurufen. Die Bundesnetzagentur führt bereits Krisengespräche mit den Versorgern und der Industrie.

Dabei ächzt die deutsche Wirtschaft schon jetzt. Das Münchner Ifo-Institut teilte am Freitag mit, sein Geschäftsklimaindex, der sich gerade erst von der Coronakrise erholt habe, sei im März von 98,5 auf 90,8 Punkte abgestürzt – stärker als zu Beginn der Covid-19-Pandemie. Im verarbeitenden Gewerbe sei der Index sogar so massiv eingebrochen wie noch nie. Ursache seien vor allem die miserablen Zukunftsaussichten zumindest für das nächste halbe Jahr.