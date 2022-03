Tobias Hase/dpa Wie wäre es mit etwas Bewegung?

Mit dem Nervenkostüm von Kindern und Jugendlichen scheint es rund zwei Jahre, nachdem das Coronavirus das Land erreichte, allmählich besser zu werden. Mit der Erlaubnis zum Sporttreiben blüht der Nachwuchs wieder etwas auf. Diesen erfreulichen Trend haben in den vergangenen Monaten unter anderem die Lockerungen und die Renaissance des sportlichen Miteinanders von Steppkes und Teenagern bewirkt, wie die neueste, vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) vorgelegte sogenannte Copsy-Studie zur Lebensqualität der Heranwachsenden zeigt. »Nach einer langen Phase der Belastung zu Beginn der Pandemie haben sich die Lebensqualität und das psychische Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen im Herbst 2021 leicht verbessert«, so Forschungsdirektorin Ulrike Ravens-Sieberer.

Die erste Befragung von mehr als 1.500 Eltern und ihren Kindern im Alter von sieben bis 17 Jahren hatte das UKE nach dem ersten Lockdown im Mai/Juni 2020 vorgenommen, die zweite Erhebung im zweiten Lockdown im Dezember 2020/Januar 2021, die dritte im Herbst 2021. Der über diesen Gesamtzeitraum regis­trierte »positive Jo-Jo-Effekt« ist unübersehbar: Ohne Sport ging es dem Nachwuchs schlecht und schlechter, mit Sport spürbar besser. Der nach den jüngsten Ergebnissen erkennbare »leichte Aufwärtstrend« ist den Wissenschaftlern zufolge wesentlich auf das »Ende der strikten Kontaktbeschränkungen, die Öffnung der Schulen sowie der Sport- und Freizeitangebote« zurückzuführen. Die Verlaufsstudie – über anderthalb Jahre hinweg – bestätigt damit, was für die in den rund 90.000 Sportvereinen organisierten circa 27 Millionen Menschen ziemlich schnell klar war: Lasst den Kindern und Jugendlichen ihre sportliche Betätigung! Nur so können Schäden an Körper, Geist und Seele vermieden werden. Der Sport ist Teil der Lösung, nicht des Problems. Einsichten und Botschaften, wie sie aus den Reihen des organisierten Sports in den vergangenen beiden Jahren viel zu zaghaft an die Politik herangetragen wurden – und wohl auch deswegen von den Entscheidungsträgern überhört wurden.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Deutsche Sportjugend (DSJ) ziehen daraus eine Lehre und rufen die Bundesregierung dazu auf, noch in diesem Jahr einen großen »Bewegungsgipfel« mit Ressorts wie Gesundheit, Soziales, Jugend, Familie, Sport, Bildung, Verkehr und Stadtentwicklung einzuberufen. »Wir müssen die Gesellschaft wieder in Bewegung bringen. Dafür bedarf es eines Kulturwandels, der anerkennt, dass Bewegung und Sport unverzichtbar sind, sowohl für die Entwicklung von Kindern und jungen Menschen als auch für das Wohlbefinden und die Gesunderhaltung der erwachsenen Bevölkerung«, erklärte DOSB-Präsident Thomas Weikert den Vorstoß vom vergangenen Freitag. Ein solcher Gipfel ist überfällig angesichts der verheerenden Wirkungen in der jüngsten Vergangenheit, wie die beiden ersten Copsy-Untersuchungen belegten. An­dreas Silbersack, der vormalige DOSB-Vizepräsident für Breitensport, stellte gegenüber jW schon vor Jahresfrist fest: »Die Schäden, die die andauernde Bewegungslosigkeit bei Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen in gesundheitlicher, psychischer und sozialer Hinsicht hinterlassen, haben das Zeug zum Dauerbrenner. Sie werden uns noch lange beschäftigen und unser Gesundheitssystem belasten«, prophezeite der Funktionär aus Halle an der Saale und kritisierte das wenig sportaffine Pandemiemanagement von Bund und Ländern.

Aus Mangel an sportlichen Angeboten in den Lockdownphasen hatten sich 2020 rund 800.000 Vereinsmitglieder abgemeldet, rund ein Viertel davon Kinder und Jugendliche. Die »Abtrünnigen« nun zurückzuholen, ist eine der großen Herausforderungen. Das dürfte nicht ganz einfach werden, zumal der vierte »Kinder- und Jugendsportbericht« mit weiteren schlechten Nachrichten aufwartete. Schon vor Corona hätten sich die Kids viel zu wenig bewegt. In der Bundesrepublik, so die Schätzung, leiden bis zu 1,5 Millionen Kinder unter Fettleibigkeit, Essstörungen und psychischen Problemen.

Wie sich die sportlichen »Eiszeiten« insbesondere auf die Jüngsten auswirkten, ist in Copsy 1 und 2 ausführlich nachzulesen. »Bei jedem zweiten Kind hat das Verhältnis zu seinen Freunden durch den mangelnden physischen Kontakt gelitten«, erklärte Ravens-Sieberer vor zwei Jahren. Zwei Drittel der Befragten gaben damals eine verminderte Lebensqualität und ein geringeres psychisches Wohlbefinden an. Vor Corona sei dies nur bei einem Drittel der Kinder und Jugendlichen der Fall gewesen. Das Risiko für psychische Auffälligkeiten war von rund 18 Prozent vor Corona auf 31 Prozent während der Krise gestiegen. Sieben Monate später klagten sieben von zehn Kindern über eine verminderte Lebensqualität. »Ängste und Sorgen haben bei den Kindern im Vergleich zur ersten Befragung noch einmal deutlich zugenommen. Sie zeigen zudem häufiger depressive Symptome sowie psychosomatische Beschwerden wie zum Beispiel Niedergeschlagenheit oder Kopf- und Bauchschmerzen.« Hinzu komme die ungesunde Ernährung mit vielen Süßigkeiten und dass zehnmal mehr Kinder als vor der Pandemie und doppelt so viele wie bei der ersten Befragung überhaupt keinen Sport mehr ausübten. Statt dessen, so Ravens-Sieberer, würden die Kinder noch mehr Zeit als zu Beginn der Pandemie an Handy, Tablet und Spielekonsole zubringen.

Die Talsohle scheint aber durchschritten. Auch der Medienkonsum sei »etwas zurückgegangen, und die Kinder und Jugendlichen treiben wieder mehr Sport als bei den ersten beiden Befragungen«, heißt es von Expertenseite. Leicht zurückgegangen seien außerdem depressive Symptome, die psychischen Auffälligkeiten lägen allerdings immer noch etwa zehn Prozentpunkte höher als vor der Pandemie. Die subjektive psychische Belastung wird weiterhin von vielen Kindern und Jugendlichen (82 Prozent) als recht hoch wahrgenommen.