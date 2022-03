Freiwillige für die israelische Besatzung rekrutiert

imago/Winfried Rothermel Ständige Besatzung: Israelische Soldaten patrouillieren in Hebron, Westjordanland

Das »Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern« warnte in dem Newsletter »BIP-Aktuell« vor Methoden der Landnahme durch die israelische Regierung:

Der Staat Israel schickt den Nationaldienst, um palästinensisches Land zu stehlen. Obwohl die illegalen Außenposten offiziell nicht nur gegen das Völkerrecht, sondern auch gegen israelisches Recht verstoßen, ist diese Unterscheidung künstlich. Freiwillige der nationalen Dienstorganisationen werden eingesetzt, um Palästinenser am Zugang zu ihrem Land zu hindern. Das nationale Dienstsystem in Israel ist (auch) ein Instrument zur Rekrutierung religiöser Frauen für paramilitärische Aufgaben.

Ein Artikel von Hagar Shezaf in Haaretz enthüllt, dass Freiwillige des Nationaldienstes in illegalen Außenposten im Westjordanland eingesetzt werden. Shezaf konnte zehn dieser Freiwilligen ausfindig machen und erfuhr, dass sie für eine Organisation namens »Hashomer Yosh« (»Hüter von Judäa und Samaria«) arbeiten, aber von einer offiziellen israelischen gemeinnützigen Organisation namens »Haaguda Lehitnadwut« (Verband der ehrenamtlichen Tätigkeit) dorthin vermittelt wurden, die Freiwillige des Nationalen Dienstes für verschiedene Projekte einsetzt. 40 Prozent des Budgets der »Association of Volunteerism« werden von der israelischen Regierung finanziert. (…)

Wie wir in BIP-Aktuell Nummer 139 über Studierende, die ein Stipendium erhalten, um in den illegalen Außenposten zu arbeiten, gezeigt haben, benötigen die Außenposten einen erheblichen Einsatz von Freiwilligen, Angestellten, Wachleuten und Soldaten. Der Grund dafür ist, dass sie sich über ein sehr großes Gebiet erstrecken, bei dem es sich zum größten Teil um landwirtschaftlichen Boden von Palästinensern handelt. Die jüdischen Außenposten hindern die Palästinenser ständig daran, das Land zu betreten. Aber es fehlt ihnen dafür an Personal, darum rekrutieren sie Freiwillige. (…)

Die Organisation Lobbycontrol kritisierte am Sonntag den starken Einfluss der Unternehmervereinigung Liberaler Mittelstand auf die FDP:

Die FDP gewährt dem Lobbyverband Liberaler Mittelstand einen ständigen Gastsitz im FDP-Parteivorstand. Laut Expertenmeinung ist das rechtswidrig, da es sich dabei nicht um eine Parteiorganisation handelt. Mit dem Eintritt der FDP in die Bundesregierung baut sich der Verband aktuell als Lobbykanal für Großkonzerne aus. Die Transparenzinitiative Lobbycontrol fordert Parteichef Christian Lindner auf, den Lobbyverband dringend aus seinem Parteivorstand zu entlassen.

Christina Deckwirth, Sprecherin von Lobbycontrol, kommentiert: »Ob Strabag, Nestlé oder Cargill – der Liberale Mittelstand eröffnet über seine Mitgliedsverbände auch Großkonzernen privilegierte Zugänge ins Machtzentrum der FDP. (…) Es ist bedenklich, dass die FDP mit dieser Zusammensetzung ihres Vorstands das Parteiengesetz und die eigene Satzung missachtet. Lobbyverbände gehören nicht in Parteivorstände.«

Der Fall erinnert an den Wirtschaftsrat der CDU, der ebenfalls als Berufsverband außerhalb der CDU organisiert ist und dennoch ständiges Teilnahmerecht im CDU-Vorstand hat. (…) Sowohl der Liberale Mittelstand als auch der Wirtschaftsrat der CDU profitieren als Berufsverbände von Steuervorteilen, unterliegen aber anders als Parteiorganisationen nicht den Transparenzpflichten des Parteiengesetzes. (…)