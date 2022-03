Explosive Lage

Ammar Awad/REUTERS Israelische Einsatzkräfte gehen gegen protestierende Beduinen in der Nähe des Dorfs Al-Atrasch vor (12.1.2022)

Die israelische Regierung plant im Negev in der Nähe der Stadt Arad fünf neue Gemeinden zu gründen. Nur eine davon sei für die beduinische Bevölkerung vorgesehen, berichtete die Tageszeitung Haaretz am Sonntag. Die Gemeinden sollten helfen, die Vision von der »blühenden Wüste« zu verwirklichen und mehr jüdische Israelis in eine Gegend locken, die als wenig attraktiver Wohnort gilt.

»Mit anderen Worten, es geht darum, den Negev zu ›judaisieren‹«, schlussfolgert Haaretz. Mittelfristig plane die Regierung sogar die Gründung von 20 neuen jüdischen Gemeinden in der Region. Das Vorhaben werde »die Frustration der Beduinenbevölkerung, die in nicht regulären Gemeinden lebt, nur noch vergrößern, während sie mitansehen, wie eine Vielzahl neuer Gemeinden für Juden errichtet werden«, so die Zeitung weiter. Das für den Aufbau dieser Gemeinden nötige Geld solle die Regierung besser in die Bildung, den Wohnungsbau und die Schaffung von Arbeitsplätzen für Beduinen stecken, »um die Armut und die Vernachlässigung zu überwinden, die zu Kriminalität und ultranationalistischen Stimmungen führen«, schlägt Haaretz vor. Am Donnerstag hatte der Fernsehsender Al-Dschasira online berichtet, dass die israelischen Streitkräfte zwischen 2013 und 2019 im Negev mehr als 10.000 Häuser von palästinensischen Beduinen zerstört haben, weil für sie keine Baugenehmigung erteilt worden war. 35 Dörfer sind nach israelischer Lesart »illegal« und deshalb nicht ans Strom- und Wassernetz angeschlossen.

Die Benachteiligung der Beduinen im Negev provoziert immer wieder gewaltsame Attacken. Am vergangenen Dienstag ermordete ein Mann in der Stadt Beerscheba vier Menschen. Bereits vor dem Anschlag hatten radikale jüdische Israelis eine bewaffnete Bürgerwehr, die »Barel Rangers«, gegründet. Ihr Name erinnert an Barel Schmueli, einen 21 Jahre alten Soldaten, der im August 2021 am Grenzzaun zu Gaza durch einen Kopfschuss getötet worden war. Chef der »Barel Rangers« ist der ehemalige Polizist Almog Cohen. Haaretz zufolge ist Cohen ein regionaler Koordinator der extrem rechten Partei Otzma Jehudit (Jüdische Stärke), deren Mitglieder Anfang Februar eine provisorische Siedlung im Negev errichteten. »Wir sind hier die Grundbesitzer. Es gehört uns«, stellte ihr Knesset-Abgeordneter Itamar Ben-Gvir laut dem internationalen Sender i24 News mit Sitz in Tel Aviv am 8. Februar fest.

Die Barel Rangers wollen sich in verschiedene Abteilungen gliedern: »Eine wird eine Eingreiftruppe sein, die am besten ausgebildete Einheit, die in der Terrorbekämpfung und in anderen fortgeschrittenen Bereichen geschult wird; eine andere wird eine Aufklärungseinheit sein, die Präsenz zeigen und die Sicherheit aufrechterhalten soll«, zitierte Haaretz am 17. März vom Internetauftritt der Bürgerwehr. Cohen versicherte, seine Miliz arbeite zum Wohle aller, auch der Beduinen.

Doch die trauen der Bürgerwehr nicht. »Das sind Schläger. Terroristische Milizen«, erklärte ein beduinischer Bewohner des Negev am Donnerstag gegenüber Al-Dschasira. »Die Situation zwingt uns, in jedem Dorf, jeder Stadt und jedem Ort ein Zivilschutzkomitee zu bilden. Wir werden nicht warten, bis wir Opfer von Angriffen und Morden werden«, so ein anderer.