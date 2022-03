Räder im Wind

Jens Koehler/imago images Der Bau von Offshoreplattformen und Spezialschiffen kann nach Pleite der MV-Werften eine Perspektive sein

Es sind ehrgeizige Pläne der Bundesregierung: In den nächsten Jahren soll die Windenergieanlagen in der Nord- und Ostsee sehr stark ausgebaut werden. Für die angeschlagenen Werften in Deutschland könnten sie neue Chancen bieten. Und Deutschland müsse sie nutzen, um »Standort für den Bau von Offshoreplattformen und Spezialschiffen zu werden«, erklärte Heiko Messerschmidt, Bezirkssekretär der IG Metall Küste, am Freitag.

Die Gewerkschaft hatte am Freitag gemeinsam mit der Stiftung Offshorewindenergie auf das Gelände der insolventen MV-Werften in Rostock-Warnemünde geladen. Bei der Veranstaltung diskutierten Vertreter aus Politik, Gewerkschaft, Wirtschaft und Wissenschaft über Zukunft und Chancen der Offshorewindindustrie. Diese sei ein Schlüsselfaktor der Energiewende, erklärte Claudia Müller (Bündnis 90/Die Grünen), die in der Bundesregierung den Bereich für maritime Wirtschaft koordiniert. Und sie mit den traditionsreichen deutschen Werften zusammenzubringen, sei eine enorme Chance.

Windkraftanlagen auf See spielen eine tragende Rolle beim Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Doch die vorige Bundesregierung schenkte ihr nicht die nötige Aufmerksamkeit: Seit der zweiten Jahreshälfte 2020 kam ihr Ausbau zum ersten Mal seit vielen Jahren komplett zum Erliegen. 2021 ging keine einzige Anlage zusätzlich ans Netz. In ihrem Koalitionsvertrag hatten Sozialdemokraten, Grüne und FDP dann Ende des Jahres deutlich höhere Ausbauziele vereinbart.

Bislang war vorgesehen, bis 2030 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 20 Gigawatt (GW) zu errichten, bis 2040 sollten es 40 GW sein. Doch nun sollen bis 2030 schon Anlagen mit einer Gesamtleistung von 30 GW errichtet werden, das Ziel von 40 GW soll schon 2035 erreicht werden, und bis 2045 soll eine Offshoreleistung von 70 GW installiert worden sein. Die Dimension der Pläne wird beim Vergleich mit dem Ist-Zustand deutlich: Die Leistung aller Windparks vor der deutschen Nord- und Ostseeküste beträgt nach Angaben der Deutschen Windguard GmbH derzeit 7,8 GW.

Der geplante Ausbau eröffnet den Konzernen einen Markt, in dem es um viele Milliarden Euro geht. Spezialschiffe werden benötigt für Installation, Bau, Betrieb und Wartung von Windparks, darüber hinaus werden auch Komponenten für Windräder sowie Konverterplattformen für den Abtransport der produzierten Energie benötigt. Allein der Bedarf an Schiffen für die Installation der Anlagen könnte sich nach gegenwärtigen Prognosen bis Mitte des Jahrhunderts weltweit verzehnfachen, hieß es bei der Veranstaltung. Der Bedarf an Wartungsschiffen könnte demnach bis 2040 um mindestens 200 Einheiten ansteigen.

»Die Kapazitäten der deutschen Werften werden bei den ambitionierten Offshore-Windausbauplänen dringend gebraucht«, erklärte Karina Würtz, Geschäftsführerin der Stiftung Offshorewindenergie am Freitag. Sie verwies dabei auf einen internationalen Wettbewerb, der immer dynamischer werde. »China beispielsweise wird bedingt durch seine eigenen Zubauziele im Offshorewindbereich seinen Zugriff auf die asiatischen Werften weiter intensivieren«, sagte sie. Aber auch die USA, Australien, Japan und Taiwan treiben den Ausbau immens voran.

Vor diesem Hintergrund könne nicht mehr so produziert werden wie bisher. Würtz verwies dabei auf Konverterplattformen, die bislang mit deutschem Stahl in Dubai geschweißt und dann wieder in die Nordsee geschleppt werden. Das könne weder klima- noch industriepolitisch gewollt sein. »Insbesondere dann nicht, wenn es heimische Möglichkeiten gibt«, sagte sie weiter.

Heiko Messerschmidt sieht die Werften in Mecklenburg-Vorpommern gut für die Herausforderungen gerüstet. Sie stünden »mit ihrer hochqualifizierten Belegschaft dafür auch mit ihrer Erfahrung aus früheren Projekten bereit«, erklärte er. Bundes- und Landesregierung seien gefordert, bei der Suche nach neuen Investoren zu helfen und auch bei der Finanzierung zu helfen. Dazu könnten Bund und Land sich direkt oder indirekt an den Werften beteiligen, »zumindest vorübergehend, bis ein strategischer Investor mit langfristigem, zukunftsfähigem Konzept gefunden worden ist«.