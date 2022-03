Embargo noch nicht möglich

Jochen Tack/IMAGO Über Flüssiggasterminals, wie solche im Hafen von Rotterdam, verfügt die Bundesrepublik derzeit noch nicht

Der Druck auf die deutsche Regierung, den Import von Erdgas und Erdöl aus Russland sofort vollständig einzustellen, wächst. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hat diesen Forderungen bei der Vorstellung des »Fortschrittsberichts Energiesicherheit« am Freitag erneut widersprochen. Unter Nutzung aller Optionen, einschließlich der konsequenten Senkung des Verbrauchs, würde es bestenfalls möglich sein, »bis Mitte 2024 weitgehend unabhängig von russischem Gas zu werden«. »Zum jetzigen Zeitpunkt« sei es »für ein Energieembargo zu früh. Noch wären die ökonomischen und sozialen Folgen zu gravierend.«

Ebenfalls am Freitag wurde eine »Gemeinsame Erklärung« der USA und der Europäischen Kommission veröffentlicht, die anscheinend beruhigend wirken sollte, aber in Wirklichkeit das Dilemma nur verdeutlicht. Als Soforthilfe wird den Europäern in Aussicht gestellt, dass die USA oder deren »internationale Partner« ihnen im laufenden Jahr mindestens 15 Milliarden Kubikmeter Erdgas in verflüssigter Form zusätzlich liefern werden. Angesichts der Tatsache, dass die EU-Mitglieder im vorigen Jahr insgesamt rund 155 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus Russland importierten, davon Deutschland allein 55 bis 60 Milliarden, ist das nicht mehr als der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Dabei handelt es sich noch nicht einmal um eine verbindliche Zusage, sondern nur um eine Absichtserklärung. Ebenso unverbindlich ist das in der gemeinsamen Erklärung enthaltene »Bemühen« der EU, den USA bis mindestens 2030 die Abnahme von zusätzlichen 50 Milliarden Kubikmetern Gas zuzusichern. Außerdem fällt auf, dass diesem Versprechen keine Lieferzusage der USA gegenübersteht.

Um überhaupt Flüssiggas – englisch abgekürzt LNG – in großen Mengen importieren zu können, bräuchte Deutschland mehrere Anlagen zur Entladung und Rückumwandlung des Rohstoffs. Bisher gibt es kein einziges deutsches Terminal. Kanzler Olaf Scholz hat am 27. Februar in einer Regierungserklärung den Bau zweier Terminals an den Standorten Brunsbüttel und Wilhelmshaven angekündigt. Das wird mehrere Jahre dauern. Wenn in diesem Zusammenhang von »Beschleunigung« die Rede ist, bezieht sich das im wesentlichen nur auf die beabsichtigte »radikale Verkürzung« der Genehmigungsverfahren.

Die Bundesregierung will als Zwischenlösung Spezialschiffe, schwimmende LNG-Terminals, chartern lassen, die als Floating Storage and Regasification Units (FSRU) bezeichnet werden. Weltweit gibt es davon rund 50 Stück, von denen die meisten unter Vertrag stehen. Am Freitag teilte Habeck mit, dass beteiligte Unternehmen im Auftrag der Bundesregierung über die Bedingungen für die Anmietung von drei FSRU verhandeln.

Es stehen aber gegenwärtig auch gar nicht genug Kapazitäten zur Produktion von LNG zur Verfügung, um die riesige Lücke zu füllen, die durch ein totales Embargo gegen russisches Erdgas entstehen würde. Darauf hat am Sonnabend der Energieminister von Katar, Saad Al-Kaabi, noch einmal warnend hingewiesen. »Wenn man die Abhängigkeit von Russland oder anderen Ländern verringern will, muss man das planen, und es braucht Jahre, bis alles entwickelt wird.«

Ein weiteres Problem ist, dass die Zahl und das Volumen der heute verfügbaren LNG-Tanker bei weitem nicht ausreichen würden, um die zur Ersetzung der russischen Lieferungen erforderlichen Mengen an Flüssiggas zu transportieren. Eine unmittelbare Folge eines solchen Versuchs wäre schon jetzt eine erhebliche Verteuerung der Frachtraten, die auch die Gaspreise weiter in die Höhe treiben würde.