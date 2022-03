Bomben und Spektakel

Mohammed Mohammed/Xinhua/REUTERS Mindestens acht Personen wurden am Sonnabend bei einem Luftangriff auf Sanaa getötet

Man sei bereit, alle militärischen Aktivitäten gegen Saudi-Arabien drei Tage lang auszusetzen, so der Vorsitzende des Obersten Politischen Rates der Ansarollah (»Huthis«), Mahdi Al-Maschat, anlässlich des am Sonnabend begangenen siebten Jahrestags des Angriffskriegs gegen den Jemen. Tausende hatten sich an Demonstrationen zum »Nationalen Tag der Standhaftigkeit« beteiligt. Der Waffenstillstand könne verstetigt werden, »wenn Saudi-Arabien sich verpflichtet, die Blockade aufzuheben und seine Bombardierung des Jemen zu beenden«. Auch im umkämpften Marib, Hauptstadt der gleichnamigen öl- und gasreichen Provinz im Norden des Landes, wo die Ansarollah trotz heftiger Luftangriffe beständig vorrücken, würden drei Tage lang alle militärischen Offensiven ausgesetzt, so Al-Maschat. Zudem sei man zu einem Gefangenenaustausch bereit.

Der Vorschlag erfolgte nur einen Tag, nachdem die Ansarollah mindestens 16 Ziele in Saudi-Arabien mit Drohnen und Raketen angegriffen hatten. Darunter unter anderem eine Ölanlage in Dschidda, wo ein riesiges Feuer ausbrach. Weniger als 20 Kilometer entfernt wurde am Sonntag ein Formel-1-Rennen abgehalten. Nach Angaben der Ansarollah wurden zudem »mehrere wichtige Einrichtungen« in der saudischen Hauptstadt Riad getroffen.

Was droht, sollte das saudische Königshaus nicht auf das Angebot eingehen, hatten die Ansarollah bereits am Freitag deutlich gemacht: Im Rahmen der Operation »Bruch der Blockade« würden demnächst die Einrichtungen der saudischen Erdölfördergesellschaft Aramco in Ras Tanura, Rabigh und Dschidda zerstört, sollte der Krieg nicht beendet werden, so militärische Quellen gegenüber dem libanesischen Fernsehsender Al Mayadeen. Alle Aramco-Einrichtungen würden dann unter Beschuss genommen. Eine Einladung des Golf-Kooperationsrats zu Gesprächen zwischen den jemenitischen Konfliktparteien in Riad für den 29. März hatten die Ansarollah abgelehnt, weil die Hauptstadt eines der Hauptakteure im Krieg nicht als neutraler Ort gelten könne. Seit Jahren fordern die Ansarollah die Einstellung aller Kampfhandlungen sowie die Aufhebung der Blockade als Vorbedingung für Friedensgespräche.

In der Nacht zu Sonnabend bombardierte die Kriegskoalition die jemenitische Hauptstadt Sanaa sowie die für die Versorgung der Bevölkerung wichtigste Hafenstadt Hodeida, um »globale Energiequellen und Lieferketten« zu schützen. Zwölf Menschen kamen bei den Angriffen ums Leben, mit denen die Koalition zum wiederholten Mal gegen einen 2018 unter Ägide der Vereinten Nationen für Hodeida ausgehandelten Waffenstillstand verstieß. Nach Angaben des Sprechers von UN-Generalsekretär António Guterres wurde auch eine Wohnanlage des UN-Personals in Sanaa beschädigt.

Das Auswärtige Amt verurteilte am Freitag die Angriffe der Ansarollah auf Saudi-Arabien, die »eine weitere Eskalation« provozierten, »auf das Schärfste«. Auf die saudischen Luftangriffe im Jemen hingegen steht eine Reaktion weiter aus. Ähnlich scheinheilig agiert auch die Formel 1: Der »Große Preis von Saudi-Arabien« war nicht nur trotz der von Riad seit sieben Jahren im Jemen begangenen Kriegsverbrechen an das autoritär geführte Land vergeben worden. Man hielt auch an seiner Durchführung fest, nachdem Saudi-Arabien am 12. März an nur einem Tag 81 Menschen hatte hinrichten lassen – während alle Verträge mit Russland kurz zuvor wegen des Ukraine-Krieges gekündigt worden waren.