Katar, mal wieder

Der DFB, seine sogenannte »Mannschaft« und Katar – es ist und bleibt kompliziert. Und ganz einfach zugleich. Vergangenes Jahr gab es diese Aktion mit angeblich selbstbemalten T-Shirts der Nationalspieler. In Wirklichkeit hatte es sich um eine PR-Aktion gehandelt. Kam alles raus, bisschen peinlich.

War es bislang so gewesen, dass Kritik der Fans am DFB wegen seines Umgangs mit Katar nicht verfing, sah es dieses Mal anders aus. Man hatte anscheinend nachgedacht. Und empfing im Trainingslager der Nationalmannschaft prompt Vertreter von Amnesty International und Human Rights Watch, um die Spieler, na so was, auf Katar vorzubereiten. Es ging um Arbeitsbedingungen und Menschenrechte dort. Offensichtlich will der DFB keine weiteren Fehler machen, die Fettnäpfchen lieber vorher erkennen. Den Gastgeber versehentlich brüskieren will man natürlich auch nicht: Man hatte ja versprochen, mit den Scheichs über notorische Probleme zu sprechen, auf Veränderungen hinzuwirken. Dass sich, sofern überhaupt gesprochen wird, dadurch etwas ändern wird, denkt kein denkender Fan. Große Sportereignisse tragen niemals zu Veränderungen von Menschenrechtslagen bei.

Um was es wirklich geht, liegt auf der Hand. Wirtschaftsminister Habeck machte es vor, reiste auf der Suche nach neuen Energiequellen nach Katar, stimmte Lobeshymnen an über die vielen positiven Veränderungen. Glaubt kein Mensch. Auf was man auch nicht hoffen muss: auf kritische Worte oder Aktionen der Nationalspieler während der Winter-WM. Eher schaut dort der Osterhase vorbei.

»Sport frei!« vom Fananwalt.