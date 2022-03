Michael Schick/imago Gute Vereinsarbeit ist ohne Förderung nicht zu haben: Kleine Judokas in Kelkheim

Bis zum Vorjahr war der letzte Tag im März für den Vereinssport stets ein bedeutsames Datum. Dann endete traditionell die Bewerbungsfrist für das »Grüne Band«, mit dem alljährlich 50 Vereine aus dem gesamten Bundesgebiet ausgezeichnet wurden, die sich insbesondere um den Nachwuchssport und die Förderung von Talenten verdient gemacht hatten. 5.000 Euro brachte die Ehrung jedem Verein, dessen Bewerbung die Jury zu überzeugen vermochte. Die Preisträger von 2021 werden, nachdem die Commerzbank die Partnerschaft mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gekündigt hat, leider die vorerst letzten sein. Was die Dresdner Bank – nach ihrem grünfarbigen Firmenlogo – 1986 initiiert hatte und nach deren Übernahme durch die Commerzbank seit 2009 unter dem Ursprungsnamen weitergeführt wurde, fand nunmehr sein Ende. Hintergrund sei die neue »Strategie 2024« der Bank, die Kosten- und Personaleinsparungen vorsieht und beim Sportsponsoring nur mehr die Unterstützung der Fußballnationalmannschaft der Frauen erlaubt, heißt es auf jW-Anfrage von seiten des Unternehmens.

»Das ist ein schmerzlicher Verlust für den gesamten deutschen Vereinssport«, findet Peter Wagner, der zweite Vorsitzende des Reit- und Voltigiervereins Schenkenberg. »Wir hatten uns schon zu Zeiten, als es noch 10.000 D-Mark gab, mehrmals um diesen Preis beworben. Um so schöner, dass wir nun endlich einmal unter den Auserwählten waren. Allerdings ist das mit einem bitteren Beigeschmack verbunden, weil wir der letzte Jahrgang gewesen sind, der in diesen Genuss kam.« Die Pferdesportler aus dem sächsischen Delitzsch gehörten 2021 zu den glücklichen 50, die noch einmal geehrt und prämiert wurden. Für das Geld hat der Verein mit seinen rund 80 Kindern und Jugendlichen gerade ein neues Pferd angeschafft. »Loki« heißt der Wallach, auf dessen Rücken die vierjährigen Anfänger bis hin zu den jugendlichen Könnern ihre turnerischen Kunststücke im Voltigierfach einstudieren und trainieren können.

Die Schenkenberger repräsentieren zugleich die sportliche Vielfalt, die über mehr als drei Jahrzehnte hinweg mit dem »grünen Segen« bedacht wurde. Jede Sparte hatte ihre faire Chance wie jeder Verein, ob klein oder mitgliederstärker oder großstädtisch geprägt oder eher auf dem flachen Land zu Hause. Die Karlsruher Schachfreunde 1853 kamen beim Schlusspunkt im vorigen Jahr ebenso zum Zuge wie die kleinen Gewichtheber vom Athletikclub Potsdam, der Volleyballnachwuchs in Schwerin, die jungen Rettungsschwimmer im hessischen Eschborn, die Sportgymnasten von Fortuna Marzahn in Berlin oder die Rennrodler im thüringischen Sömmerda, die Flossenschwimmer vom Tauchclub Chemie Greiz und die paddelnden Teenager von der Sportgemeinschaft Leipziger Verkehrsbetriebe in ihren Rennkanus.

Beim DOSB will man sich mit der endgültigen Beerdigung des »Grünen Bandes« noch nicht abfinden und hofft auf lebenserhaltende Maßnahmen. Es sollte doch möglich sein, so die Überlegungen in der Main-Frankfurter Sportzentrale, das Preis- und Fördergeld von 50 mal 5.000 Euro, sprich: jährlich 250.000 Euro mit Hilfe eines neuen Kooperationspartners weiterhin aufzutreiben. Mit der Suche nach einem Nachfolger ist die Deutsche Sportmarketing (DSM) beauftragt. Ob die Agentur schon fündig wurde oder noch im Nebel stochert, ob bereits Gespräche mit interessierten Unternehmen geführt werden und bis wann vielleicht mit einem Comeback des »Grünen Bandes« gerechnet werden kann, darüber hüllte sich die DSM-Managerin Melanie Steidle auf jW-Anfrage in Schweigen. Man werde »informieren, sobald es etwas Neues zur Neuausrichtung des Grünen Bandes gibt«. Klar ist, dass, wer den populären Begriff weiterhin benutzen will, bei der Commerzbank um die Rechte dafür anhalten muss.

Wie es scheint, wurde die Marketingagentur mit diesem Arbeitsauftrag einigermaßen überrascht. Noch Ende vorigen Jahres, als die 2021er Preisträgervereine gekürt wurden, sah es nach einem Abschied vom »Grünen Band« nicht einmal ansatzweise aus. Uwe Hellmann als Projektverantwortlicher des Geldinstituts und Jurymitglied hatte auf das drohende Aus mit keiner Silbe hingewiesen und ganz im Gegenteil vor dem Hintergrund der Pandemie und deren Folgen für den Vereinssport eher ein verlässliches »Geht weiter so« durchblicken lassen. »Wir verfolgen nun schon seit 35 Jahren, wieviel sich an der Vereinsbasis in Sachen Nachwuchsarbeit entwickelt. Uns begeistern die Vielfalt der Sportarten und Disziplinen und die unterschiedlichen Vereinsstrukturen, aus denen die Bewerbungen kommen.«

Diese Begeisterung ist beim Geldgeber inzwischen nüchterner Buchhaltung gewichen. Erstmals seit 1986 müssen Anträge fürs »Grüne Band« ausbleiben, erstmals wird zum bisher üblichen Bewerbungsschluss 31. März der Briefkasten leer sein. Ende, aus, vorbei, womöglich für immer? »Diese Entscheidung ist uns keineswegs leichtgefallen«, verlautet von seiten der Commerzbank, während DOSB-Präsident Thomas Weikert zuversichtlich bleibt, »eine erneuerte Plattform für Talentförderung und gesellschaftliche Verantwortung zu schaffen«. Schließlich sei es dem organisierten Sport »ein Herzensanliegen, auch in Zukunft herausragende Konzepte für die Nachwuchsarbeit im Leistungssport zu belohnen«.