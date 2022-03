Vorhang auf

Antonia Kilian Der Dokumentarfilm »The Other Side of the River« begleitet Hala in ihrem Kampf gegen Unterdrückung

Es ist wieder Zeit für eine Menge frauenpolitisch motivierter Filme, stets nah am Puls der Frauenbewegung. Das »Internationale ­Frauen*-Filmfest« (IFFF) findet jährlich wechselnd in Köln und Dortmund statt. In diesem Jahr werden sich ­Cine­astinnen und Mitarbeiterinnen der Filmbranche aus aller Welt von Dienstag bis Sonntag kommender Woche unter anderem im neu eröffneten Filmhaus Köln treffen.

Ein für das Festival typischer Film ist »The Other Side of the River«. Antonia Kilians Dokumentation erzählt die Geschichte der 19jährigen Hala, die ihrer Familie in Syrien entfloh, weil diese sie zur Heirat mit einem Kommandanten des »Islamischen Staats« (IS) zwingen wollte. Hala schließt sich der kurdischen Frauenverteidigungseinheit YPJ im nordsyrischen Rojava an. Die Filmemacherin lebte selbst über ein Jahr in der Region und gibt einen entsprechend kenntnisreichen Einblick in das Leben der YPJ-Kämpferinnen. Sie zeigt, mit welcher Härte ihre Protagonistin die Frauenunterdrückung in jungen Jahren traf und mit welcher Leidenschaft sie demzufolge mit ihren Genossinnen zusammen für die Befreiung der Frauen kämpft. Mit gekonnter Kameraarbeit werden zudem die Konflikte in Halas Familie aufgezeigt und die nach wie vor gravierenden Probleme in der gerade erst vom IS befreiten Stadt Manbidsch thematisiert.

Der Film zeigt, wie konsequent Frauen wie Hala auf ihrer Selbstbestimmung beharren. So erscheint die romantische Liebe zu einem Mann oder der Ehealltag nur mehr als Geplänkel, mit dem Frauen in ein überkommenes Patriarchat zurückgezerrt werden sollen. Die Kamera­arbeit zeugt von intimer Vertrautheit, die Zuschauenden kommen so nah an die Protagonistin heran – an ihr Gesicht in Momenten des Stolzes und der Freude, aber auch der Verletzlichkeit oder Enttäuschung, etwa im Konflikt mit anderen Kombattantinnen der YPJ-Einheit. Für ihre besondere Bildgestaltung erhielt Kilian eine »Lobende Erwähnung« beim IFFF.

In Milica Tomovics Film »Celts«, der im Internationalen Debütspielfilmwettbewerb läuft, geht es um den Lebenshunger und eine etwas dekadente Party im jugoslawischen Belgrad im Jahr 1993. Ihr Film soll den Zerfall der ehemals sozialistischen Republik und die Zerrüttung der Lebensverhältnisse widerspiegeln: Es geht um nicht immer als gegenseitig erlebte lesbische und schwule Liebe, um Ehepaare, die miteinander nicht mehr leben können oder auch nicht wollen. Es wird politisiert, geflirtet und fremdgegangen. Verloren wirkende und sich selbst überlassene Kinder im Film ertragen das chaotische Leben der Erwachsenen mit komischer Gelassenheit, tragen aber auch ihren Teil zur endgültigen Konfusion bei. Ein anarchistischer Punk träumt von der Revolution aller Werktätigen, von Studierenden und Pensionären, die sich gegen die Herrschenden und den Staat erheben, und zwar egal ob serbisch, kroatisch oder bosnisch. Eigentlich eine ganz normale großstädtische Party, wie sie überall hätte stattfinden können, nur mit Balkanhumor aufgepeppt? Die Hintergründe können mit der Filmemacherin diskutiert werden.

Besonders ist auch Eline Gerhrings Debütspielfilm »Nico«, der in der Festivalsparte »Begehrt – Filmlust queer« läuft, und die Geschichte einer resoluten Krankenpflegerin zeigt. Die Deutschperserin Nico (Sara Fazilat) ist selbstbewusst und voller Lebenslust. Mit den bei ihr in Pflege gegebenen älteren Menschen plaudert sie über deren Liebesleben, hat immer einen kessen Spruch parat. Nachdem sie Opfer eines brutalen rassistischen Überfalls wurde, traut sie sich dann zunächst kaum mehr auf die Straße. Doch sie tut alles, um wieder ins Leben zurückzufinden und ihre Ängste zu überwinden. Zugleich ist in den Film eine lesbische Liebesgeschichte verwoben. Gegenüber junge Welt betonte die Pressesprecherin des IFFF, Stefanie Görtz, in dem Film werde zu Themen wie »Queerness und Migration« eine besondere Perspektive eingenommen.

Das IFFF zeigt auch die Lust am Experimentieren. Im Fokus »Filme, die heilen« geht es in dem Dokumentarbeitrag der britischen Regisseurin Andrea Arnold um die Geschichte einer Kuh namens Luma. Arnold hat sich nicht an die alte Filmregel gehalten, die besagt »Dreh nie mit Kindern oder Tieren«. Und so ist über eineinhalb Stunden lang Lumas Lebensgeschichte zu sehen, deren Verlauf völlig fremdbestimmt ist: Der Film handelt von deren schmerzhaften Geburtswehen, schmutzigen Ställen, ihr entrissenen Kälbern, die schließlich von Menschen mit der Milchflasche aufgezogen werden. Aber Luma ist auch in natürlicher Umgebung auf der Weide zu sehen, verträumt in den Wind blinzelnd. Die Regisseurin hat der Kuh Kultstatus verpasst. Ob der Film zum besseren Verstehen zwischen Mensch und Tier und mehr ökologischem Bewusstsein führt: Wer weiß das schon?