Nicht vergessen

Imag/SNA

In Moskau ist am Mittwoch an den Beginn des NATO-Kriegs gegen Jugoslawien vor 23 Jahren erinnert worden. Menschen legten Blumen und Spielzeuge an der serbischen Botschaft ab, um jener Tausenden zu gedenken, die während des 77 Tage und Nächte währenden NATO-Bombardements getötet wurden. Am 24. März 1999 hatte der jugoslawische Präsident Slobodan Milosevic in einer Fernsehansprache an die Nation sein Nein zur Stationierung ausländischer Truppen auf jugoslawischem Boden bekräftigt. Milosevic rief die Armee zur Landesverteidigung auf, die Bürger dazu, Ruhe zu bewahren. Kurz nach 19 Uhr an jenem Tag begann die NATO mit ihren Luftangriffen auf Jugoslawien. Erstmals seit 1945 zogen deutsche Soldaten wieder in einen Angriffskrieg und bekämpften sich Staaten innerhalb Europas. (jW)