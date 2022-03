Rubel sollen rollen

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Bald leere Gasspeicher in der BRD? Das Gas zu ersetzen, das zur Zeit durch Pipelines aus Russland fließt, ist jedenfalls technisch unmöglich

Russland will demnächst Erdgaslieferungen an »unfreundliche Länder« nur noch gegen Bezahlung in Rubel abwickeln. Das gab Präsident Wladimir Putin am Mittwoch in einer Videokonferenz mit Regierungsmitgliedern bekannt, die im staatlichen Fernsehen übertragen wurde. Als »unfreundlich« gelten, einer früheren Anordnung zufolge, neben einigen anderen die Mitgliedstaaten der EU, die USA, Kanada, Großbritannien, die Schweiz, Norwegen, Japan, Südkorea und die Ukraine. Einige dieser Länder importieren gar kein russisches Erdgas.

Zur Begründung seiner Entscheidung sagte Putin, der »kollektive Westen« habe einen Schlussstrich unter die Verlässlichkeit seiner Währungen und das Vertrauen in diese gezogen. Die USA und die EU hätten deutlich gezeigt, dass sie sich nicht an ihre Verpflichtungen gegenüber Russland halten. Er habe daher entschieden, in möglichst kurzer Zeit ein »Maßnahmenpaket« bezüglich der Zahlungstransfers umzusetzen, von dem der Erdgasexport nur der Anfang sei. Was darüber hinaus noch geplant sein könnte, verriet der Präsident nicht.

Gleichzeitig versicherte Putin, Russland werde weiterhin Erdgas in den vertraglich festgelegten Mengen und zu den vereinbarten Preisen liefern. Hinsichtlich der künftigen Zahlungsform solle die Regierung das Staatsunternehmen Gasprom »entsprechend anweisen, die bestehenden Kontrakte zu ergänzen«. Ob das wirklich rechtmäßig zu machen ist, wird allerdings in ersten westlichen Kommentaren bezweifelt. Schließlich ist die Währung, in der Geschäfte abgewickelt werden, Teil der Verträge. Wie die geforderte Zahlung in Rubel künftig praktisch vollzogen werden soll, ist offenbar noch nicht vollständig klar. Putin hat der staatlichen Zentralbank die Aufgabe gestellt, gemeinsam mit der Regierung »innerhalb einer Woche die Verfahrensweise für solche Trans­aktionen festzulegen«.

Über die Zwecke, die Russlands Präsident mit seiner Entscheidung verfolgt, wird vorläufig viel spekuliert. Zwei Motive liegen unmittelbar auf der Hand: Erstens werden die Sanktionsstaaten, sofern sie weiter russisches Erdgas erhalten wollen, dadurch genötigt, Verbindungen zur Moskauer Zentralbank zu unterhalten und mit ihr zu kooperieren. Damit würden sie aber, wie westliche Politiker klagen, ihre eigenen, gerade erst vor kurzem verhängten Strafmaßnahmen »unterlaufen«. Zweitens würde durch die jetzt angeordnete Zahlungsform die internationale Nachfrage nach dem Rubel dessen Wert steigern, der in den letzten Wochen stark gefallen war. Drittens ist nicht auszuschließen, dass Putin mit diesem Schritt »den Stier bei den Hörnern zu packen« versucht, was oft als Kennzeichen seiner Entschlüsse erscheint. Vor allem das opportunistische Lavieren der deutschen Regierung zielt bisher darauf ab, sich zwar möglichst vollständig von russischem Erdgas und Erdöl »unabhängig« zu machen, aber das Tempo dieser Ablösung daran zu orientieren, wie schnell sich Ersatz beschaffen lassen könnte. Es liegt beim Stand der Konfrontation aber nicht im Interesse Russlands, der Regierung in Berlin diesen Handlungsspielraum zu geben.

Die wirtschaftlichen und sozialen Schäden für Deutschland wären groß, wenn es sich durch die Eskalation der Ereignisse zum jetzigen ungünstigen Zeitpunkt in kollektive Boykott- und Embargomaßnahmen der westlichen Allianz hineinziehen ließe. Entgegen allen Beteuerungen und Inszenierungen – wie den Besuchen von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten am Wochenende – würde ein totaler Verzicht auf russisches Erdgas mindestens mittelfristig eine nicht zu füllende Lücke reißen.