Spieß umgedreht

Dusko Jaramaz/PIXSELL/IMAGO

Es ist ein geschickter Zug auf dem Spielfeld der Finanzmärkte. Am Mittwoch abend hatte der russische Präsident angekündigt, dass »unfreundliche Staaten« künftig ihre Rechnungen für Gasimporte aus Russland in Rubel begleichen müssen. Putin vollführt einen klassischen Konter. Die von EU und USA verhängten Sanktionen gegen die russische Zentralbank verpuffen. Noch besser: Die westlichen Gasimporteure brechen die von ihnen verhängten Strafmaßnahmen selbst. Da der Rubel auf den Devisenmärkten rar gesät ist, müssen die Gaskäufer artig in Moskau Schlange stehen, um ihre Dollar und Euro in Rubel einzutauschen. Bereits in der kommenden Woche soll die Zentralbank Pläne präsentieren, wie die westlichen Konzerne mit russischem Geld versorgt werden können. Die Maßnahme hat dieselbe Wirkung wie eine Intervention auf dem Devisenmarkt: Um die heimische Währung zu stärken, kaufen Zentralbanken üblicherweise Devisen. Doch das hatten Washington und Brüssel mit ihren Sanktionen nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine unterbunden. Moskau sollte finanziell ausgetrocknet werden. Der Rubel war in den ersten Tagen nach Kriegsbeginn im freien Fall. Nächste Woche könnte sich der Spieß umdrehen: Wenn Moskau die Ankündigung wahr macht, stützt der Westen den Rubel und stabilisiert damit die russische Wirtschaft – Sanktionen als Treppenwitz der Geschichte.

Die Bundesregierung reagierte trotzig. Gas werde nur in Euro und Dollar bezahlt, alles andere sei »Vertragsbruch«, gab sich Wirtschaftsminister Robert Habeck zugeknöpft. Hinter den Kulissen geht es allerdings nicht so cool zu. Habecks Berater warnen vor gravierenden Konsequenzen, sollten die Verträge aufgekündigt und auf Gaslieferungen aus Russland verzichtet werden. »In der Folge wäre eine drastische Energie- und Wirtschaftskrise in der EU wohl unvermeidbar«, schätzt die bundeseigene Gesellschaft für Außenwirtschaft »Germany Trade and Invest«. Deutschland und der EU drohe nicht weniger als eine »Schocktherapie« – wie die neoliberale Rosskur des IWF in Russland in den 90ern genannt wurde. Kurzfristig müssten Haushalte und Konzerne auf andere, teurere Energieversorger umstellen. Die »Exportnation Deutschland« würde dadurch erheblich an Konkurrenzfähigkeit einbüßen.

Wenn die EU sich das Desaster ersparen will, hat sie keinen großen Spielraum. Entweder unterlaufen die westlichen Regierungen brav die eigenen Sanktionen und kaufen Rubel mit vollen Händen. Oder, um gesichtswahrend aus der Affäre zu kommen, könnte der Handel durch die Zwischenschaltung einer Fremdwährung in Euro abgewickelt werden. Ernsthaft in Frage käme der Yuan, denn chinesische Banken verfügen wegen des umfangreichen Handels zwischen Russland und der EU über genug Rubel-Liquidität.