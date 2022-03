Berlin. Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) hat eine Anhebung der Erwerbsminderungsrenten zum 1. Juli 2024 angekündigt. Rund drei Millionen Menschen, die wegen Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr arbeiten können, sollen dann »bis zu 7,5 Prozent mehr Geld erhalten«, sagte Heil den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Freitagausgaben). Die Betroffenen sollen einen pauschalen Zuschlag erhalten, der an die individuelle Vorleistung an Entgeltpunkten anknüpft. Der Gesetzentwurf sei »ein wichtiger Beitrag gegen Altersarmut«, so Heil. (dpa/jW)