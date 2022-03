Kindergrundsicherung kommt auch nicht 2023

Berlin. Die von der Ampelkoalition geplante Kindergrundsicherung wird noch lange auf sich warten lassen. »Es ist ein großes Projekt, von daher wird es auch nicht im nächsten Jahr das Licht der Welt erblicken«, sagte Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Bündnis 90/Die Grünen) am Donnerstag in der RTL/N-TV-Sendung »Frühstart«. Es gehe um einen »Paradigmenwechsel«, bei dem staatliche Leistungen »wirklich vom Kopf auf die Füße« gestellt würden. Laut Koalitionsvertrag sollen in der Kindergrundsicherung Leistungen wie Kindergeld, Hartz IV und Kinderzuschlag zusammengefasst werden. (AFP/jW)