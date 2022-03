Kiew will schwere NATO-Waffen

Kirillovka.ks.ua/Handout via REUTERS Mutmaßlich von ukrainischer Seite getroffenes russisches Versorgungsschiff im Hafen von Berdjansk (24.3.2022)

Einen Monat nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die ukrainische Seite über militärische Erfolge berichtet. So sei es gelungen, russische Einheiten aus zwei Vorstädten am westlichen Stadtrand von Kiew zu verdrängen. Damit ergebe sich die Chance, die russischen Truppen in dieser Region einzuschließen. Von seiten des US-Verteidigungsministeriums wurde diese Perspektive ebensowenig bestätigt wie ukrainische Berichte, dass russische Voraustrupps im Osten von Kiew um 50 Kilometer zurückgeworfen worden seien.

Außerdem gelang es der Ukraine offenbar, ein im Hafen von Berdjansk liegendes russisches Versorgungsschiff zu versenken. Russische Meldungen, wonach die Stadt Isjum südöstlich von Charkiw nach mehrtägigen Kämpfen erobert worden sei, wurden in Kiew nicht bestätigt. Der Generalstab erklärte aber, dass mehrere Dörfer im Süden der Stadt umkämpft seien. Auch im Norden des Donbass hätten Truppen der Lugansker »Volksmiliz« mehrere Ortschaften teilweise besetzt. Dies hatte die russische Seite schon am Vortag gemeldet.

Das Pentagon trat auch ukrainischen Darstellungen entgegen, wonach das russische Militär bereits den Großteil seiner Raketen und Marschflugkörper verschossen habe. Nach Washingtoner Rechnung sei auch nach 1.200 Einsätzen noch mehr als die Hälfte der ursprünglichen Munitionsvorräte vorhanden.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij appellierte an die NATO, seinem Land ein Prozent ihrer schweren Waffen zu überlassen. Andernfalls solle die NATO aufhören, von irgendwelcher Verbundenheit mit der ukrainische Sache zu reden, sagte Selenskij in einer seiner Videobotschaften vom Donnerstag. Sein Land könne und wolle nicht jahrelang kämpfen, wies der Präsident die Perspektive eines lang andauernden Stellvertreterkriegs auf ukrainischem Boden zurück.

Parallel dazu unterzeichnete Selenskij ein Dekret, das die Arbeitszeit in der Ukraine auf bis zu 60 Stunden pro Woche verlängert und Unternehmen erlaubt, ihre Beschäftigten ohne zeitliche Begrenzung in unbezahlten Urlaub zu schicken. In der westukrainischen Stadt Ternopil drohte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, »Sofastrategen«, die statt zu kämpfen in sozialen Netzwerken kritisierten, was alles nicht funktioniere, an, sie an den Geheimdienst zu melden oder zum Militär einzuziehen.