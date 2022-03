»Die Grünen sind ein Rädchen im System«

Tabea Guenzler/Eibner-Pressefoto/imago images »System-Change statt Regierungswechsel« – Fridays-for-Future-Demonstration am 24.9.2021 in Stuttgart

An diesem Freitag ruft Fridays for Future zum zehnten globalen Klimastreik auf. Was ist der Anlass?

Wir streiken weltweit in Hunderten Städten unter dem Motto »People Not Profit« und »Peace and Justice«. Der Kontext hat sich angesichts des Kriegs in der Ukraine natürlich verändert. Wir gehen für Klimagerechtigkeit auf die Straße, aber auch für ein Ende des Kriegs und in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und auf der Flucht. Wir sehen aktuell, dass es fossile Energieträger sind, die Konflikte auf der Welt befeuern. Deswegen ist für uns klar, dass eine gerechte und friedliche Welt nur ohne fossile Energieträger möglich ist.

In Ihrem Aufruf findet sich kein einziges Mal das Wort »Kapitalismus«. Warum?

Wir gehen für einen Systemwandel auf die Straße. Menschliche und gesellschaftliche Bedürfnisse müssen im Vordergrund stehen, nicht private Profite. Wir haben in der Coronapandemie erlebt, wie Konzerne riesige Gewinne gemacht haben und gleichzeitig kein Geld für Krankenhäuser da war. So kann es nicht weitergehen.

Sie sprechen von »System«. Noch einmal die Frage: Wieso verzichtet Fridays for Future darauf, das Wort »Kapitalismus« zu benutzen?

Fridays for Future ist eine breite Organisation, wir haben Leute aus verschiedensten politischen Zusammenschlüssen. Auch ich sage, dass dieses wachstumsorientierte Wirtschaftsmodell unsere Lebensgrundlage zerstört und Menschen ausbeutet. Aber die Verwendung einzelner Schlagwörter bringt uns nicht automatisch weiter. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir gegen Kapitalismus sind, wird für viele nicht klar, was das überhaupt bedeuten soll. Wenn wir sagen, dass Mensch und Umwelt anstatt Profite im Vordergrund stehen sollen, dann ist das viel aussagekräftiger. Zudem entwickeln viele bei bestimmten Begriffen schnell eine Abwehrhaltung.

Die Ampelkoalition regiert seit mehr als 100 Tagen. Wie fällt ihre Bilanz in Sachen Klima- und Umweltschutz aus?

Die Ampel ist zum guten Krisenmanagement nicht fähig. Eigentlich müsste sie gerade Krieg und Klimakrise bekämpfen, doch mit jeder Entscheidung, die sie trifft, macht sie beides schlimmer. Wenn man es ernst meint mit der Bekämpfung von sozialer Ungerechtigkeit und der Klimakrise, dann braucht es kostenlosen ÖPNV, Mobilitätsgeld und vor allem eine echte Umverteilung, die diejenigen entlastet, die es brauchen, und nicht die Reichen subventioniert.

Viele Aktive von Fridays for Future haben gehofft, dass es besser wird, wenn Bündnis 90/Die Grünen regiert. Wie bewerten Sie die Rolle der Partei?

Die Grünen hatten von Anfang an ein Programm, das nicht zu den Anforderungen des 1,5-Grad-Ziels gepasst hat. Ähnlich sah das beim Koalitionsvertrag aus, den sie dann unterzeichnet haben. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Grünen jetzt in der Regierung Beschlüsse mittragen, die mit den Klimazielen nicht vereinbar sind. Sie haben sich zu einem Rädchen in diesem fossilen System gemacht.

Die Ampelkoalition setzt bei ihren Klimaplänen vor allem auch auf E-Mobilität. Was halten Sie davon?

E-Autos sind keine Lösung. Wir können nicht alle Verbrennerautos einfach durch E-Autos ersetzen, dafür reichen weder die Rohstoffe aus noch kann genug Strom für deren Bedarf produziert werden. Was es wirklich braucht, ist ein konsequenter Ausbau des ÖPNV, gerade auch in ländlichen Regionen und die Senkung der Fahrpreise.

Einige Akteure aus der Umweltbewegung – von Fridays-for-Future-Aktiven bis Grünen-Politikern – unterstützen Waffenlieferungen an die Ukraine. Wie ist das damit vereinbar, dass Krieg und Rüstungsindustrie zu den Hauptverursachern von CO2-Emissionen gehören?

Für die anderen Akteure kann ich nicht sprechen. Die grundsätzliche Sache ist ja, dass Krieg auch dann noch schlecht ist, wenn er emissionsfrei wäre.

Das ist er ja aktuell nicht. Müsste das also nicht ein Grund mehr für Fridays for Future sein, sich eindeutig für Deeskalation anstatt für Waffenlieferungen zu positionieren?

Wir haben dazu keine Position.

Was ist Ihre persönliche Haltung dazu?

Es ist klar, dass eine weitere Aufrüstung auch der Ukraine jetzt gerade nicht hilft. Das kann keine Antwort auf den Krieg sein, weil es keine friedlichere oder lebenswertere Zukunft bedeutet.