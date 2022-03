Ökonomen: Gasembargo für BRD nicht verkraftbar

Berlin. Das unternehmernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) warnt vor einem Boykott von russischem Gas. »Aus der deutschen Wirtschaft, von Verbänden und aus Unternehmen, nehme ich mit Fassungslosigkeit wahr, dass von manchen Ökonomen vorgetragen wird, ein Gasembargo sei leicht zu verkraften«, sagte IW-Direktor Michael Hüther am Donnerstag gegenüber Reuters über mögliche härtere Sanktionen gegen Russland. Kurzfristig sei russisches Gas aber nicht ersetzbar – besonders nicht für die Chemie und die Grundstoffindustrien. »Und darüber strahlt es in viele weitere Branchen aus«, sagte Hüther. »Ein Gasembargo ist daher für die deutsche Wirtschaft auf Sicht nicht verkraftbar.« Nur etwa ein Drittel der russischen Lieferungen sei kurzfristig ersetzbar, etwa durch Flüssiggas (LNG). Ein Importstopp gehe »schnell an die Substanz der Volkswirtschaft«. (Reuters/jW)