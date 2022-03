Löhne sinken weiter

THEO KLEIN/IMAGO Kurzarbeit und Entlassungen führten 2020 zu sinkenden Löhnen, 2021 fraß die Inflation Lohnzuwächse auf

Im Pandemiejahr 2021 mussten lohnabhängig Beschäftigte bereits den zweiten Reallohnverlust in Folge hinnehmen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, habe der Anstieg der Nominallöhne gegenüber dem Vorjahr knapp 3,1 Prozent betragen, sei allerdings durch die auf gut 3,1 Prozent gestiegene Inflation aufgezehrt worden. Die Reallöhne sanken dadurch unter dem Strich um 0,1 Prozent. Das Bundesamt bestätigte damit seine Mitte Februar veröffentlichte Prognose.

Im ersten Coronajahr 2020 waren die Reallöhne laut der Behörde bereits wegen vermehrtem Einsatz von Kurzarbeit und massenhaften Entlassungen um 1,1 Prozent gesunken. Im vergangenen Jahr wurde nach zunehmenden Lockerungen bei den Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie wieder weniger Kurzarbeit in Anspruch genommen. »Doch kaum ist sie wieder rückläufig, frisst die Inflation die Lohnzuwächse auf«, erklärte Susanne Ferschl, stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Die Linke im Bundestag am Donnerstag gegenüber junge Welt. Zwar stiegen die wöchentliche Arbeitszeit und auch die monatlichen Bruttoverdienste der Beschäftigten, die Inflation drückte die Kaufkraft der Lohnabhängigen jedoch wieder herunter.

Bislang ist keine Entspannung in Sicht, im Gegenteil: Steigende Energiepreise sorgten dafür, »dass die Zukunftsaussichten keinesfalls rosiger sind«, so Ferschl. Welche Folgen sich noch aus dem Krieg in der Ukraine und den Sanktionen gegen Russland für die Beschäftigten in der Bundesrepublik ergeben, ist darüber hinaus noch nicht abzusehen. Zwar soll der gesetzlich festgelegte Mindestlohn im Oktober auf zwölf Euro steigen. Erst am Mittwoch gab das Münchner Ifo-Institut die voraussichtliche Inflation für das laufende Jahr jedoch zwischen 5,1 und 6,1 Prozent an. Die Wirtschaftsforscher haben ihre im Dezember veröffentlichte Prognose von 3,3 Prozent dabei deutlich übertroffen, es wäre die höchste Inflation in der Bundesrepublik seit 1982.